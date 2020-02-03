Общество , 03 фев, 01:14
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Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Сэм Мендес
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса. Об этом сообщается на сайте BAFTA.
Фильм был номинирован в девяти категориях и получил также награды за лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, лучшую работу художника-постановщика.
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