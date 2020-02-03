Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Сэм Мендес (Фото: Joel C Ryan / AP)

Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса. Об этом сообщается на сайте BAFTA.

Фильм был номинирован в девяти категориях и получил также награды за лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, лучшую работу художника-постановщика.

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