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Британская драма «1917» получила главный приз Гильдии продюсеров Америки

Британский драматический фильм «1917» Сэма Мендеса о Первой мировой войне получил главную награду Гильдии продюсеров Америки. Об этом сообщается в Twitter организации.

На приз в этой номинации также претендовали «Форд против Феррари», «Ирландец», «Джокер».

Фильм «1917» повествует о событиях Первой мировой войны. В центре сюжета — два молодых солдата, которым поручена задача по спасению тысяч солдат. Мировая премьера картины состоялась 4 декабря в Великобритании. В России выход фильма запланирован на 30 января.

Ранее британская картина была удостоена приза в главной номинации премии «Золотой глобус». Также «1917» вошел в число номинантов в категории «Лучший фильм» и «Лучшая операторская работа» премии Оскар, церемония которой пройдет 9 февраля.

 

Теги: кино, премия
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