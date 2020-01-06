Британская драма «1917» победила в главной номинации «Золотого глобуса»

Британский драматический фильм «1917» Сэма Мендеса о Первой мировой войне победил в главной номинации американской кинопремии «Золотой глобус», церемония награждения которой прошла ночью в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Мендес также был удостоен «Золотого глобуса» за лучшую режиссерскую работу в этом фильме.

В категории «Лучшая драма» конкуренцию победителю составляли «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса и «Два папы» Фернанду Мейреллиша.

В основе сюжета фильма лежит история о двух молодых людях, которым в разгар Первой мировой войны поручена смертельно опасная миссия по спасению более тысячи солдат. Мировая премьера картины состоялась 4 декабря в Великобритании на специальном показе. В России выход фильма запланирован на 30 января.

Кроме того, жюри «Золотого глобуса» признало американский сериал «Чернобыль» лучшим телевизионным фильмом, корейская картина «Паразиты» была удостоена номинации «Лучший иностранный фильм на иностранном языке». Американский актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», был признан лучший актером драматического кино, а режиссер Квентин Тарантино получил награду за лучший сценарий фильма «Однажды в Голливуде».