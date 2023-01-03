ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины из-за вспышки COVID

Еврокомиссар Стелла Кириакидес предложила Китаю помощь, в том числе бесплатные вакцины от COVID для борьбы со вспышкой заболевания. FT пишет, что в ЕС возник избыточный запас препаратов. Пекин пока не ответил на предложение

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Евросоюз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать вспышку заболевания после отмены большинства мер борьбы с пандемией, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей Еврокомиссии.

Предложение было озвучено за несколько дней до встречи министров здравоохранения стран ЕС, которая пройдет 3 января. Как пишет FT, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать «европейский ответ» на перспективу возникновения новой волны коронавируса после отказа КНР от политики «нулевой терпимости».

«Кириакидес обратилась к своим китайским коллегам, чтобы оказать солидарность и поддержку, включая экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также путем пожертвования вакцин ЕС», — сообщил один из собеседников газеты. Пекин еще не ответил на предложение.

В Китае в ходе прививочной кампании применяли отечественные вакцины Sinovac и Sinopharm и не использовали РНК-препараты, произведенные за рубежом. Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что две дозы китайских вакцин обеспечат 50% защиты для людей старше 60 лет, это «неадекватно» для страны с такой численностью населения как Китай. По данным организации, для более надежной защиты необходимы три дозы, а их получили только 40% жителей старше 80 лет. В то же время в Евросоюзе полную вакцинацию прошли 83% взрослых жителей.

Как пишет FT, сейчас в ЕС избыточный запас препаратов из-за долгосрочных контрактов с производителями.

В ноябре 2022 года в Китае начались протесты из-за политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, которой власти придерживались с 2020 года. После этого Национальная комиссия здравоохранения согласилась смягчить ограничения. Резкая отмена мер привела к новой вспышке заболевания: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg. Власти эти сведения не подтвердили: по официальным данным, за сутки 22 декабря в стране выявили 3,7 тыс. новых случаев коронавируса, а общее число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. человек. Затем в стране перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости.

В то время как Китай ослабил антикоронавирусные меры, другие страны начали требовать у приезжающих из КНР тесты или ввели иные меры контроля.