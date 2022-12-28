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Пандемия коронавируса ,  
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Китай решил отменить обязательный тест на COVID при въезде в страну

Китай с 8 января отменяет обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для приезжих
При этом все въезжающие по-прежнему должны будут иметь на руках результаты ПЦР-теста, сданного максимум за 48 часов до пересечения границы
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китайская таможня с 8 января 2023 года отменяет обязательный тест на COVID для въезжающих в страну, сообщает Reuters.

«С 8 января 2023 года ПЦР-тестирование на коронавирус для всех прибывающих лиц будет отменено», — говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Тем не менее все въезжающие по-прежнему должны будут предоставить таможне результаты ПЦР-теста, сданного за 48 часов до пересечения границы.

Кроме того, начиная с 8 января Китай перестанет тестировать на COVID замороженные продукты.

Власти Китая долгое время придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В стране, несмотря на то что пандемия пошла на спад, сохранялись строгие ограничения и карантин, который мог охватывать целые города и отдельные районы. На этом фоне в стране начались протесты, участники которых постепенно наряду с требованиями о смягчении ограничений начали выдвигать и политические требования.

Осенью и зимой 2022 года в стране участились вспышки COVID. Агентство Bloomberg 23 декабря сообщило, что с начала декабря COVID заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет около 18% населения страны. Агентство ссылалось на данные с закрытого заседания Национальной комиссии здравоохранения КНР. Большинство из зараженных заболели коронавирусом в течение декабря, при этом только за один день 20 декабря COVID заразились 37 млн человек. Это является крупнейшим всплеском заражения коронавирусной инфекцией в Китае с начала пандемии.

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Тем не менее власти продолжают ослаблять антиковидные ограничения. С 8 января в Китае больше не будет обязательным карантин для всех путешественников, въезжающих в страну. Карантин для въезжающих в Китай сохранялся с начала пандемии, смягчать его власти страны начали лишь этой осенью, срок карантина уменьшили до восьми дней.

Гонконгская South China Morning Post пишет, что это решение «знаменует собой последний шаг на пути к отказу от трехлетней политики «нулевой терпимости» к коронавирусу». С 2020 года COVID считался в Китае инфекционным заболеванием высшей категории А. Это ставило его в один ряд с бубонной чумой и холерой. Но теперь медики в Китае получили новые инструкции, по которым COVID отнесен к категории заболеваний B, которые уже не требуют обязательной изоляции.

Ранее Национальная комиссия здравоохранения прекратила ежедневно публиковать сводки о числе заболевших. По данным за последний день публикаций — 22 декабря — за сутки в стране выявили 3761 новый случай COVID, а общее число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. человек.

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