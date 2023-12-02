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Общество ,  
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Мурашко назвал срок обязательного перехода на электронные медкарты

Мурашко объявил об обязательном переходе на электронные медкарты с 2024 года
Власти не посягают «ни в коем разе на врачебный почерк», который «уже в анекдотах зарекомендовал себя», отметил глава Минздрава, но с 2024 года от бумажных медкарт врачи должны отказаться
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России с 2024 года станет обязательным переход на электронные медицинские карты в поликлиниках, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это [переход на электронные медкарты] будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — сказал Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2023» (цитата по ТАСС).

При этом глава Минздрава отметил, что власти не посягают «ни в коем разе на врачебный почерк», который «уже в анекдотах зарекомендовал себя».

«Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру, а сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение», — пояснил он.

Москва начнет переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

С 1 февраля 2021 года российские поликлиники уже могут добровольно отказаться от бумажных медкарт в пользу электронных. Минздрав пояснял, что каждое лечебное учреждение будет самостоятельно принимать решение о переходе на электронные карты. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов еще в 2017 году обещал, что в 2018-м всем россиянам, у кого есть полисы ОМС, заведут электронные медкарты.

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В феврале 2021 года заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале перехода взрослых и детских поликлиник столицы на ведение электронных медкарт, бумажные карты больше не будут их дублировать. Документы будут создавать и хранить сразу в электронном виде в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), говорили власти. При этом они тогда отмечали, что по желанию пациента или его законного представителя медкарту будут вести и на бумаге.

Карты в детских и взрослых поликлиниках начали создаваться в электронном виде в ЕМИАС в соответствии с приказом столичного департамента здравоохранения, а также приказом Минздрава от 7 сентября 2020 года № 947н. Они содержат сведения о пациенте, протоколы осмотров, выписной эпикриз, назначение консультаций и процедур, листки нетрудоспособности, карту вызова скорой помощи, результаты лабораторных и инструментальных исследований, рецепты, сведения о прививках и др. Власти отмечали, что электронная медкарта является аналогом бумажной и ведется параллельно с ней.

В августе 2022 года в Москве все детские поликлиники отказались от ведения медкарт на бумаге и перешли исключительно на электронные. Бумажные аналоги будут храниться в роботизированном кластере Главархива — в специальных коробах и в особой среде с пониженным содержанием кислорода, сообщала Ракова.

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Теги
Елена Чернышова
Михаил Мурашко медкарты
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