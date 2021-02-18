Москва начнет переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге

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Поликлиники столицы готовятся вести только электронные медицинские карты пациентов — без дублирования информации на бумаге. Об этом сообщила РБК заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Пилотный проект по отказу от бумажных карт начнется в апреле на базе двух детских поликлиник.

По итогам эксперимента мэрия планирует с октября постепенно переводить на новую форму работы все детские поликлиники города, сказала Ракова. От результатов этой работы будет зависеть, когда к проекту присоединятся взрослые поликлиники.

По словам вице-мэра, эти нововведения станут возможными благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Медицинские документы будут создаваться и храниться в Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы (ЕМИАС). Сейчас поликлиники занимаются оцифровкой необходимой информации.

«Поликлиники города постепенно начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде в ЕМИАС — протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о прививках и многие другие. К апрелю мы планируем оцифровать все необходимые документы из детских медицинских карт. Таким образом, все сведения о здоровье малышей будут всегда под рукой врачей и родителей», — сказала Анастасия Ракова.