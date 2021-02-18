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Москва начнет переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Поликлиники столицы готовятся вести только электронные медицинские карты пациентов — без дублирования информации на бумаге. Об этом сообщила РБК заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Пилотный проект по отказу от бумажных карт начнется в апреле на базе двух детских поликлиник.

По итогам эксперимента мэрия планирует с октября постепенно переводить на новую форму работы все детские поликлиники города, сказала Ракова. От результатов этой работы будет зависеть, когда к проекту присоединятся взрослые поликлиники.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

По словам вице-мэра, эти нововведения станут возможными благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Медицинские документы будут создаваться и храниться в Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы (ЕМИАС). Сейчас поликлиники занимаются оцифровкой необходимой информации.

«Поликлиники города постепенно начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде в ЕМИАС — протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о прививках и многие другие. К апрелю мы планируем оцифровать все необходимые документы из детских медицинских карт. Таким образом, все сведения о здоровье малышей будут всегда под рукой врачей и родителей», — сказала Анастасия Ракова.

При этом она добавила, что по желанию пациента или его законного представителя можно будет дополнительно вести и медкарту на бумажном носителе.

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В соответствии с приказом департамента здравоохранения Москвы, теперь медицинские документы в детских и взрослых поликлиниках формируются в электронном виде в ЕМИАС, среди них: сведения о пациенте, протоколы осмотров, выписной эпикриз, назначение консультаций и процедур, листок нетрудоспособности, карта вызова скорой, результаты лабораторных и инструментальных исследований, рецепты, вакцинопрофилактика и другие.

Сейчас электронная медицинская карта является цифровым аналогом бумажной, и оба документа ведутся параллельно.

Переход на ведение медицинских документов в электронном виде Москва проводит в соответствии с приказом Минздрава от 7 сентября 2020 года.

медкарты поликлиники Анастасия Ракова Москва медицина
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