Что случилось за день. Главные новости РБК

Инцидент произошел на севере Сирии в районе города Кобани. Там российские военные проводили осмотр нового маршрута для совместного патрулирования с турецкими коллегами.

Впервые этот маршрут проверили еще 30 ноября. Его протяженность составила 120 км. Колонна военных прошла это расстояние за четыре часа. Перед этим местность осмотрели разведчики, саперы, а затем пулеметчики на бронированных автомобилях «Тигр».

Договоренность о патрулировании северной территории Сирии была достигнута на переговорах президентов России и Турции в октябре после очередного обострения сирийского конфликта. Реджеп Эрдоган тогда согласился завершить военную операцию «Источник мира», а российская сторона пообещала отправить на территорию у сирийско-турецкой границы военную полицию в качестве патруля.

Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

В третьем квартале 2019 года наиболее тяжелую ситуацию на рынке труда Росстат зафиксировал на Кавказе. Самым благополучным регионом был назван Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ведомство проанализировало регионы по следующим параметрам: уровень занятости (в среднем по России составляет 59,7%); уровень безработицы (4,4%); среднее время поиска работы (6,4 месяца); доля безработных, ищущих работу более года (21,6%).

Хуже всего на рынке труда дела обстоят в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане. По итогам 2018 года Северная Осетия была на пятом месте в антирейтинге.

Эксперты объясняют, что если в советский период в республиках Северного Кавказа были развиты сельское хозяйство и сфера хранения и переработки, то теперь такого объема рабочих мест в этих отраслях нет. Кроме того, эти регионы отличаются высокой рождаемостью, что увеличивает безработицу.

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

По мнению прокуратуры Нидерландов, Россия намеренно отказалась выполнять просьбу следователей и арестовать фигуранта дела о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году.