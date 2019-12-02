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Что случилось за день. Главные новости РБК
Путин дал старт «Силе Сибири», российский бронеавтомобиль подорвался в Сирии, ситуация на рынке труда в регионах, новые обвинения Нидерландов в адрес России; главные новости — в обзоре РБК

«Газпром» запустил первый газопровод в Китай

Российский газ начал поступать в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В церемонии открытия в режиме телемоста приняли участие российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

  • Предправления «Газпрома» Алексей Миллер, находясь в Амурской области, обратился к Путину с просьбой дать команду открыть линейный кран. «Разрешаю, начинайте», — заявил российский президент. «Поехали», — сказал Си Цзиньпин.
  • Контракт на поставку российского газа в Китай был подписан в мае 2014 года на фоне обострения ситуации на Украине, через которую Россия поставляет газ в Европу.
  • Договор с Пекином заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд куб. м газа в год. Выйти на эту мощность планируется только через несколько лет. Общая сумма контракта — $400 млрд. На строительство проекта было затрачено 1,1 трлн руб.

Трое российских военных пострадали после взрыва в Сирии

На пути бронеавтомобиля российской военной полиции сработало взрывное устройство, сообщили в Минобороны. Машина получила повреждения, находившиеся внутри военнослужащие отделались легкими травмами и ушибами.

  • Инцидент произошел на севере Сирии в районе города Кобани. Там российские военные проводили осмотр нового маршрута для совместного патрулирования с турецкими коллегами.
  • Впервые этот маршрут проверили еще 30 ноября. Его протяженность составила 120 км. Колонна военных прошла это расстояние за четыре часа. Перед этим местность осмотрели разведчики, саперы, а затем пулеметчики на бронированных автомобилях «Тигр».
  • Договоренность о патрулировании северной территории Сирии была достигнута на переговорах президентов России и Турции в октябре после очередного обострения сирийского конфликта. Реджеп Эрдоган тогда согласился завершить военную операцию «Источник мира», а российская сторона пообещала отправить на территорию у сирийско-турецкой границы военную полицию в качестве патруля.

Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

В третьем квартале 2019 года наиболее тяжелую ситуацию на рынке труда Росстат зафиксировал на Кавказе. Самым благополучным регионом был назван Ямало-Ненецкий автономный округ.

  • Ведомство проанализировало регионы по следующим параметрам: уровень занятости (в среднем по России составляет 59,7%); уровень безработицы (4,4%); среднее время поиска работы (6,4 месяца); доля безработных, ищущих работу более года (21,6%).
  • Хуже всего на рынке труда дела обстоят в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане. По итогам 2018 года Северная Осетия была на пятом месте в антирейтинге.
  • Эксперты объясняют, что если в советский период в республиках Северного Кавказа были развиты сельское хозяйство и сфера хранения и переработки, то теперь такого объема рабочих мест в этих отраслях нет. Кроме того, эти регионы отличаются высокой рождаемостью, что увеличивает безработицу.

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

По мнению прокуратуры Нидерландов, Россия намеренно отказалась выполнять просьбу следователей и арестовать фигуранта дела о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году.

  • Речь идет о Владимире Цемахе, которого украинские власти в 2018 году арестовали по подозрению в создании террористической организации, а затем летом 2019-го передали Москве в рамках обмена заключенными.
  • Амстердам считает его причастным к крушению Boeing и неоднократно направлял в Москву просьбы об аресте. 19 ноября из России в Нидерланды поступило сообщение о том, что арестовать подозреваемого «не представляется возможным, потому что властям неизвестно, находится ли Цемах в Российской Федерации». «Из сообщении СМИ следует, что Цемах вернулся на восток Украины», — заявили в голландской прокуратуре.
  • Нидерланды направили жалобу российским властям и предупредили, что процесс по делу о крушении MH17 в любом случае начнется 9 марта 2020 года.
Автор: Сергей Витько
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