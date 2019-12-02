Что случилось за день. Главные новости РБК

«Газпром» запустил первый газопровод в Китай
Российский газ начал поступать в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В церемонии открытия в режиме телемоста приняли участие российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
- Предправления «Газпрома» Алексей Миллер, находясь в Амурской области, обратился к Путину с просьбой дать команду открыть линейный кран. «Разрешаю, начинайте», — заявил российский президент. «Поехали», — сказал Си Цзиньпин.
- Контракт на поставку российского газа в Китай был подписан в мае 2014 года на фоне обострения ситуации на Украине, через которую Россия поставляет газ в Европу.
- Договор с Пекином заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд куб. м газа в год. Выйти на эту мощность планируется только через несколько лет. Общая сумма контракта — $400 млрд. На строительство проекта было затрачено 1,1 трлн руб.
Трое российских военных пострадали после взрыва в Сирии
На пути бронеавтомобиля российской военной полиции сработало взрывное устройство, сообщили в Минобороны. Машина получила повреждения, находившиеся внутри военнослужащие отделались легкими травмами и ушибами.