«Газпром» запустил первый газопровод в Китай

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
В порту Астрахани произошел пожар на иранском судне с древесиной Общество, 13:26 Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России Политика, 13:12 В Дагестане задержали двух подозреваемых в пособничестве боевикам Общество, 13:06 СК завел дело после гибели трех детей на реке в Брянской области Общество, 13:06 Оборот киоска с шаурмой и амбиции космической ракеты: как открыть галерею Pro, 13:02 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 13:01 Более 15% россиян заявили о готовности принять любые запреты государства Политика, 12:56 Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов Бизнес, 12:56 В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании Общество, 12:42 Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа Политика, 12:42 Виллы, пентхаусы, лофты: о современных маркерах элитарности и приватности РБК и Элитная недвижимость, 12:31 «РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца Общество, 12:30 Закрытие кинотеатра «Соловей» в Москве. Фоторепортаж Общество, 12:28  Про науку: как кошмары делают нас смелее Стиль, 12:28
Бизнес ,  
0 
«Газпром» запустил первый газопровод в Китай
Президент Владимир Путин по телемосту дал старт «Силе Сибири». По газопроводу российский газ впервые пошел в Китай, который является крупнейшим импортером топлива. Запуск «Силы Сибири» на полную мощность запланирован на 2024 год
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В понедельник, 2 декабря, начались поставки российского трубопроводного газа в Китай. В церемонии открытия трубопровода «Сила Сибири» «Газпрома» в рамках телемоста приняли участие российский президент Владимир Путин (из Сочи), который дал команду начала поставок, и председатель КНР Си Цзиньпин (из Пекина).

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер находился в этот момент на приграничной компрессорной станции «Атаманская» в Амурской области, откуда и начались поставки в Китай.

В мае 2014 года «Газпром» и китайская госкомпания CNPC после более десяти лет переговоров подписали контракт по поставке российского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии (запасы 1,2 трлн куб. м газа) и Ковыктинского месторождения в Иркутской области (2,7 трлн куб. м, запуск в 2023 году) и строительстве нового газопровода, который получил название «Сила Сибири». Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд куб. м газа в год.

Согласно контрактным обязательствам, в 2020 году по газопроводу предполагается поставить 5 млрд куб. м, в 2021 году — 10 млрд куб. м, в 2022 году — 15 млрд куб. м, сказал 29 ноября менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

Общая сумма контракта в ценах 2014 года составляла $400 млрд, за время его действия китайским потребителям планируется поставить более 1 трлн куб. м газа.

После выхода «Силы Сибири» на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год Китай станет вторым по объему потребителем российского газа в мире после Германии, которая приобрела 58,5 млрд куб. м газа «Газпрома» в 2018 году.

Китай является самым быстрорастущим потребителем и крупнейшим импортером газа в мире. По данным ВР, потребление газа Китаем в 2018 году выросло на 17,7% к уровню 2017 года и составило 283 млрд куб. м в год, импорт — на 30,7% — до 125,5 млрд куб. м в год. Такой рост связан с проводимой в стране политикой по замене угля на газ — более экологически чистый источник энергии. По этой причине Китай вынужден увеличивать собственную добычу, которая в 2018 году составила 161,5 млрд куб. м. При этом по уровню потребления газа Китай находится на третьем месте в мире после США и России.

Основными поставщиками газа в Китай в 2018 году стали Туркменистан (33,8 млрд куб. м), Австралия (23,6 млрд куб. м), Катар (10,3 млрд куб. м). По состоянию на конец 2018 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай, по данным ИМЭМО РАН, составил 1,6 млрд куб. м, или 2% от китайского импорта СПГ в 2018 году.

Ожидается, что собственная добыча газа в Китае может вырасти до 260 млрд куб. м к 2030 году, но темпы прироста все равно будут отставать от спроса. В результате потребность в импорте может возрасти к 2030 году до 285 млрд куб. м, прогнозирует BP.

Протяженность «Силы Сибири» составляет около 3 тыс. км, на проект потратили 1,1 трлн руб. В строительстве этого газопровода в качестве подрядчиков принимали участие «Стройгазмонтаж», проданный недавно бизнесменом Аркадием Ротенбергом структуре «Газпрома», «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и партнеров и другие компании.

Новые маршруты в Китай

«Газпром» ведет переговоры о поставках газа в Китай с Сахалина, кроме того рассматриваются варианты строительства еще одного экспортного газопровода через Алтай или Монголию на 30 млрд куб. м в год. В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока, но обязывающих контрактов ни по одному из этих маршрутов в Китай пока не подписано.

По новому трубопроводу будет поставляться только газ «Газпрома», хотя «Роснефть» и другие независимые производители не раз обращались в правительство с предложениями учесть и их сырье, но газовая монополия выступала против. Так, в мае 2014 года, после того как «Газпром» подписал контракт с китайской CNPC, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компания рассчитывает на получение доступа к трубопроводу «Сила Сибири», если его мощность решат расширить. Однако Миллер в конце июня 2014 года говорил, что в «Силе Сибири» не будет места для газа независимых производителей, и выражал уверенность, что холдинг сможет сам наполнить газопровод.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Сила Сибири», Владимир Путин, Алексей Миллер, «Газпром»
Материалы по теме
«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе
Бизнес
Миллер назвал препятствие для продолжения транзита газа через Украину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter