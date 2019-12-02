«Газпром» запустил первый газопровод в Китай

Президент Владимир Путин по телемосту дал старт «Силе Сибири». По газопроводу российский газ впервые пошел в Китай, который является крупнейшим импортером топлива. Запуск «Силы Сибири» на полную мощность запланирован на 2024 год

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В понедельник, 2 декабря, начались поставки российского трубопроводного газа в Китай. В церемонии открытия трубопровода «Сила Сибири» «Газпрома» в рамках телемоста приняли участие российский президент Владимир Путин (из Сочи), который дал команду начала поставок, и председатель КНР Си Цзиньпин (из Пекина).

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер находился в этот момент на приграничной компрессорной станции «Атаманская» в Амурской области, откуда и начались поставки в Китай.

В мае 2014 года «Газпром» и китайская госкомпания CNPC после более десяти лет переговоров подписали контракт по поставке российского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии (запасы 1,2 трлн куб. м газа) и Ковыктинского месторождения в Иркутской области (2,7 трлн куб. м, запуск в 2023 году) и строительстве нового газопровода, который получил название «Сила Сибири». Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд куб. м газа в год.

Согласно контрактным обязательствам, в 2020 году по газопроводу предполагается поставить 5 млрд куб. м, в 2021 году — 10 млрд куб. м, в 2022 году — 15 млрд куб. м, сказал 29 ноября менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

Общая сумма контракта в ценах 2014 года составляла $400 млрд, за время его действия китайским потребителям планируется поставить более 1 трлн куб. м газа.