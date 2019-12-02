«Газпром» запустил первый газопровод в Китай

После выхода «Силы Сибири» на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год Китай станет вторым по объему потребителем российского газа в мире после Германии, которая приобрела 58,5 млрд куб. м газа «Газпрома» в 2018 году.
Китай является самым быстрорастущим потребителем и крупнейшим импортером газа в мире. По данным ВР, потребление газа Китаем в 2018 году выросло на 17,7% к уровню 2017 года и составило 283 млрд куб. м в год, импорт — на 30,7% — до 125,5 млрд куб. м в год. Такой рост связан с проводимой в стране политикой по замене угля на газ — более экологически чистый источник энергии. По этой причине Китай вынужден увеличивать собственную добычу, которая в 2018 году составила 161,5 млрд куб. м. При этом по уровню потребления газа Китай находится на третьем месте в мире после США и России.
Основными поставщиками газа в Китай в 2018 году стали Туркменистан (33,8 млрд куб. м), Австралия (23,6 млрд куб. м), Катар (10,3 млрд куб. м). По состоянию на конец 2018 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай, по данным ИМЭМО РАН, составил 1,6 млрд куб. м, или 2% от китайского импорта СПГ в 2018 году.
Ожидается, что собственная добыча газа в Китае может вырасти до 260 млрд куб. м к 2030 году, но темпы прироста все равно будут отставать от спроса. В результате потребность в импорте может возрасти к 2030 году до 285 млрд куб. м, прогнозирует BP.
Протяженность «Силы Сибири» составляет около 3 тыс. км, на проект потратили 1,1 трлн руб. В строительстве этого газопровода в качестве подрядчиков принимали участие «Стройгазмонтаж», проданный недавно бизнесменом Аркадием Ротенбергом структуре «Газпрома», «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и партнеров и другие компании.
Новые маршруты в Китай
«Газпром» ведет переговоры о поставках газа в Китай с Сахалина, кроме того рассматриваются варианты строительства еще одного экспортного газопровода через Алтай или Монголию на 30 млрд куб. м в год. В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока, но обязывающих контрактов ни по одному из этих маршрутов в Китай пока не подписано.
По новому трубопроводу будет поставляться только газ «Газпрома», хотя «Роснефть» и другие независимые производители не раз обращались в правительство с предложениями учесть и их сырье, но газовая монополия выступала против. Так, в мае 2014 года, после того как «Газпром» подписал контракт с китайской CNPC, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компания рассчитывает на получение доступа к трубопроводу «Сила Сибири», если его мощность решат расширить. Однако Миллер в конце июня 2014 года говорил, что в «Силе Сибири» не будет места для газа независимых производителей, и выражал уверенность, что холдинг сможет сам наполнить газопровод.