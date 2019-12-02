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Трое российских военных пострадали после взрыва в Сирии
Взрывное устройство сработало на пути следования бронеавтомобиля военной полиции на севере Сирии.

На пути бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии сработало взрывное устройство, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны. «Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что угрозы жизни военнослужащих нет.

Инцидент произошел в районе города Кобани, где военные полицейские вели рекогносцировку маршрута совместного патрулирования с Турцией.

Пока нет информации, кто несет ответственность за это нападение.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сирия
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