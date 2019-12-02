Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

Наиболее напряженная ситуация в плане трудоустройства в третьем квартале этого года сложилась в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Туве. Самым благополучным регионом стал Ямало-Ненецкий автономный округ

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане. В этих республиках высокий уровень безработицы и один из самых высоких показателей временных затрат на поиск работы, следует из итогов выборочного обследования рабочей силы Росстата за третий квартал текущего года, с которым ознакомился РБК.

Росстат компилирует следующие критерии напряженности на рынке труда:

уровень занятости,

уровень безработицы,

среднее время поиска работы безработными,

доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более.

В среднем по России уровень безработицы, по данным за третий квартал, составляет 4,4%, уровень занятости — 59,7%. Среднее время поиска работы в стране составляет 6,4 месяца, а более года ищет работу примерно каждый пятый безработный (21,6%).

Президент Владимир Путин 20 ноября заявил о самом низком уровне безработицы за всю современную историю России: по его словам, среднее значение за январь—сентябрь составило 4,6%.