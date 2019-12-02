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Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда
Наиболее напряженная ситуация в плане трудоустройства в третьем квартале этого года сложилась в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Туве. Самым благополучным регионом стал Ямало-Ненецкий автономный округ
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане. В этих республиках высокий уровень безработицы и один из самых высоких показателей временных затрат на поиск работы, следует из итогов выборочного обследования рабочей силы Росстата за третий квартал текущего года, с которым ознакомился РБК.

Росстат компилирует следующие критерии напряженности на рынке труда:

  • уровень занятости,
  • уровень безработицы,
  • среднее время поиска работы безработными,
  • доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более.

В среднем по России уровень безработицы, по данным за третий квартал, составляет 4,4%, уровень занятости — 59,7%. Среднее время поиска работы в стране составляет 6,4 месяца, а более года ищет работу примерно каждый пятый безработный (21,6%).

Президент Владимир Путин 20 ноября заявил о самом низком уровне безработицы за всю современную историю России: по его словам, среднее значение за январь—сентябрь составило 4,6%.

Как Росстат рассчитывает положение на региональных рынках труда

Регионы ранжируются от 1 до 85 по каждому из четырех показателей. Место в рейтинге напряженности на рынке труда определяется как средний балл из четырех. Чем ниже такие показатели, как «Уровень безработицы», «Среднее время поиска работы безработными» и «Доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более», и чем выше показатель «Уровень занятости», тем лучше в регионе ситуация с трудоустройством (в последнем случае в регионе под № 1 уровень занятости самый высокий, а в под № 85 — самый низкий).

Хуже всего с трудоустройством на Северном Кавказе и в Туве

Наихудший результат в рейтинге напряженности на рынке труда показали Северная Осетия — Алания (83,8 балла), Карачаево-Черкесия (82,8), Тува (80,8 балла) и Дагестан (77,8).

  • В Северной Осетии самый низкий уровень занятости в стране: работа есть лишь у 47% жителей республики.
  • Почти аналогичная ситуация в Туве, где уровень занятости составляет 47,6%.
  • В Карачаево-Черкесии наихудшая ситуация с поиском работы: среднее время трудоустройства составляет 11,6 месяца, а 65,7% безработных ищут работу год и дольше.
  • Самый высокий уровень безработицы в Ингушетии — 26,7%.

По итогам 2018 года статистика Росстата была несколько другой. Северная Осетия была тогда пятой среди регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда, ее опережали Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан и Республика Алтай.

«Особенность Тувы, Алтая, Хакасии в том, что там рабочие места (более 50%) сосредоточены в основном в бюджетном секторе. Там очень слабо развита экономика, рабочих мест не хватает», — поясняет проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

В республиках Северного Кавказа, по словам эксперта, в советский период были развиты сельское хозяйство и сфера хранения и переработки, что обеспечивало население работой. «Сегодня такого объема рабочих мест в этих отраслях нет. Одновременно были ликвидированы многие рабочие места, связанные с обеспечением сельского хозяйства, — заводы по производству сельскохозяйственной техники, ремонтные заводы», — отмечает он. Кроме того, эти регионы отличаются высокой рождаемостью, что увеличивает безработицу, поясняет Сафонов.

Чукотка сдала позиции

По итогам 2018 года самым благополучным в плане ситуации на рынке труда был Чукотский автономный округ, набравший тогда 2,25 балла. За ним следовали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

По итогам третьего квартала 2019 года лидер поменялся. Наиболее стабильная обстановка на рынке труда зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе (1,8 балла), Санкт-Петербурге (5,8), Татарстане (8,0 балла), Москве (10,3), Камчатском крае (10,5 балла).

  • Чукотка занимает первое место по уровню занятости (трудоустроено 79,3% населения).
  • На втором месте расположился ЯНАО (74,4%), на третьем — Магаданская область (69,2%).
  • Самая низкая безработица — в Санкт-Петербурге и Москве (по 1,4%).
  • Среднее время поиска работы в городе на Неве меньше, чем в столице, — 4,3 против 5,5 месяца.
  • Доля безработных, которые ищут работу более года, в Петербурге (10%) выше, чем в Москве (8,6%).
  • Быстрее всего находят работу жители ЯНАО — в среднем за 3,2 месяца.

На Чукотке и в ЯНАО численность населения невелика, что облегчает ситуацию с трудоустройством, отмечает Сафонов. Кроме того, там проживают коренные малочисленные народы, большинство которых занято либо в сельском хозяйстве, либо в собственном хозяйстве (скотоводство, сбор ягод, рыбная ловля и другие промыслы).

Традиционно стабильными с точки зрения количества рабочих мест и качества занятости Сафонов называет Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Московскую область. Столицу можно считать лидером по современным профессиям с высокой добавленной стоимостью, в Петербурге развиты промышленный сектор и научный комплекс, говорит он.

«Особенность этих регионов в том, что они на протяжении длительного времени являются хабами по принятию рабочей силы, у них растет резидентное население», — подчеркивает эксперт.

В ЯНАО развита добыча нефти и газа, что положительно сказывается на занятости, отмечает директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Росстат, регионы, рынок труда, безработица
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