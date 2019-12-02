СМИ узнали о получении бывшим комиссаром «Наших» гражданства Германии

По данным Süddeutsche Zeitung, обвинявший ЕС в склонности к русофобии Роберт Шлегель переехал в Мюнхен и хочет, чтобы его дети росли в Германии

Роберт Шлегель (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Экс-комиссар движения «Наши», депутат Госдумы пятого и шестого созывов от «Единой России», бывший член генерального совета партии и председатель комиссии по международной деятельности Роберт Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии и с тех пор живет Мюнхене, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которым они принадлежат», — цитирует SZ ответ Шлегеля на запрос издания, в котором экс-депутат, ранее упрекавший ЕС в использовании «граничащей с русофобией риторики», объясняет свое решение перебраться в Германию.

В SZ отмечают, что ситуация, когда российские политики и пропагандисты, призывающие к борьбе с «испорченным и лживым Западом», посылают своих детей в западные школы стала скорее правилом, чем исключением. В истории Шлегеля немецкие журналисты считают необычным, что тот, кто еще не так давно сотрудничал с организацией, причастной, по их данным, к проведению хакерских атак на сайты в других странах, получил высокий пост в западной компании, занимающейся вопросами кибербезопасности.

По данным SZ, Шлегель получил должность директора по стратегическим проектам и операциям в германской штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis. Сам экс-политик объяснил, что его работа состоит в продвижении образовательных проектов компании и коммуникациях с общественностью.

Отвечая на запрос издания, Шлегель сообщил, что разочаровался в политике и сильно изменил свои взгляды, так что теперь он «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом».