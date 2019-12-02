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СМИ узнали о получении бывшим комиссаром «Наших» гражданства Германии
По данным Süddeutsche Zeitung, обвинявший ЕС в склонности к русофобии Роберт Шлегель переехал в Мюнхен и хочет, чтобы его дети росли в Германии
Роберт Шлегель (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Экс-комиссар движения «Наши», депутат Госдумы пятого и шестого созывов от «Единой России», бывший член генерального совета партии и председатель комиссии по международной деятельности Роберт Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии и с тех пор живет Мюнхене, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которым они принадлежат», — цитирует SZ ответ Шлегеля на запрос издания, в котором экс-депутат, ранее упрекавший ЕС в использовании «граничащей с русофобией риторики», объясняет свое решение перебраться в Германию.

В SZ отмечают, что ситуация, когда российские политики и пропагандисты, призывающие к борьбе с «испорченным и лживым Западом», посылают своих детей в западные школы стала скорее правилом, чем исключением. В истории Шлегеля немецкие журналисты считают необычным, что тот, кто еще не так давно сотрудничал с организацией, причастной, по их данным, к проведению хакерских атак на сайты в других странах, получил высокий пост в западной компании, занимающейся вопросами кибербезопасности.

По данным SZ, Шлегель получил должность директора по стратегическим проектам и операциям в германской штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis. Сам экс-политик объяснил, что его работа состоит в продвижении образовательных проектов компании и коммуникациях с общественностью.

Отвечая на запрос издания, Шлегель сообщил, что разочаровался в политике и сильно изменил свои взгляды, так что теперь он «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом».

«Возможно, я был наивным и глупым, но я не сделал ничего противозаконного», — написал Шлегель, отвергнув причастность к кибератакам.

Представитель Acronis заявил Süddeutsche Zeitung, что Шлегель никогда не имел доступа к исходному коду продуктов компании или к серверам с данными ее клиентов. После запроса газеты в компании решили временно отстранить Шлегеля от работы. «Мы решили нанять фирму Freeh, Sporkin & Sullivan LLP в Вашингтоне для проведения внутреннего расследования», — сказал представитель Acronis. По итогам расследования должно быть принято решение, сможет ли Шлегель продолжить работу.

Роберт Шлегель родился в 1984 году в Ашхабаде в семье потомков поволжских немцев, сосланных в Туркмению НКВД в начале войны. В 1998-м вместе с семьей переехал в Россию, в 2005 году вступил в движение «Наши», в 2006–2007-м был пресс-секретарем, в 2010 году стал федеральным комиссаром движения.

В 2007 году Шлегель принял участие в выборах и, пройдя по списку «Единой России, стал самым молодым депутатом Госдумы пятого созыва, был 1-м заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В Госдуме шестого созыва он работал в комитетах по культуре, по физической культуре, спорту и делам молодежи, по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В феврале 2016 году вошел в состав генерального совета «Единой России», позднее стал председателем комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности. «Он один выездной. Все остальные находятся под санкциями», — объяснил назначение секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Позже он сказал, что пошутил.

В качестве депутата Госдумы Шлегель предлагал принять закон, позволяющий закрывать СМИ, распространяющие заведомо ложные сведения. В апреле 2008 года документ был принят Госдумой в первом чтении, однако затем инициативу отклонили. В 2012-м Шлегель голосовал за «закон Димы Яковлева», запрещавший усыновление российских сирот гражданами США, однако уже после вступления этого закона в силу внес в Госдуму поправку, позволяющую вывести из-под действия нормативного акта детей-инвалидов, которую затем отозвал.

В мае 2016 года Шлегель принял участие в праймериз «Единой России» в Астраханской области, однако проиграл и в Госдуму следующего созыва не попал.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Шлегель, Германия
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