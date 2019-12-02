Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Власти Забайкалья пообещали по ₽1 млн семьям погибших в ДТП с автобусом Общество, 08:48 Провокаторы рыночного движения: чем занимаются инвесторы-активисты Quote, 08:42 В Бурятии нашли забытую на морозе нетрезвым родственником девочку Общество, 08:39 Не отступать и не сдаваться: как добиться успеха в бизнесе. Тест РБК и ВТБ, 08:35 Глава Минэнерго США ушел в отставку Политика, 08:29 В Питер на Новый год: 5 стильных квартир в аренду на праздники Недвижимость, 08:26  В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Политика, 08:09 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 08:05 ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием Финансы, 08:00 Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета Общество, 08:00 Приборы из СССР: 10 вещей, которые не стоит выбрасывать Недвижимость, 07:55 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:53 Цифровизация — современный «белый шум»: как в нем не утонуть Pro, 07:52 Интеллектуальный кроссовер Haval F7X: передовые технологии, смелый нрав РБК Стиль и Haval, 07:35
Общество ,  
0 
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Как росту ВВП могут помочь средства из ФНБ, Минобороны решило создать радиолокационное поле, детали возможных санкций США против «Северного потока-2», в «Укроборонпроме» заявили о выигрыше у России; главные новости — в обзоре РБК
Радиолокационная станция «Воронеж» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики

В зависимости от своего размера инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут дать российскому ВВП от 0,19 до 0,62 п.п. в год, следует из исследования Центра развития НИУ ВШЭ.

  • Поддержка экспорта за счет средств из ФНБ даст больший эффект, чем вложения внутри России, считают эксперты. Так, кредит на внешние цели в размере 1 трлн руб. в 2020 году, согласно их расчетам, может увеличить ВВП на 1,1 п.п.
  • Инвестиции в проекты в России в размере 300 млрд руб. приведут к росту ВВП на 0,19 п.п., при этом, если вместе со средствами из ФНБ вложить такую же сумму из частных источников, рост может составить 0,38 п.п., прогнозируют экономисты. Общая сумма вложений, включая частные, в 1 трлн руб. в данном случае ускорит рост ВВП на 0,62 п.п.
  • Предельный объем средств ФНБ, доступных для инвестирования, в 2020 году составит 1,7 трлн руб., в 2021-м — 3,7 трлн руб., в 2022 — 5,8 трлн руб. Использовать эти средства в российских проектах планируется на условиях софинансирования с бизнесом. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, на 1 руб. из ФНБ ожидается 4–5 руб. частных инвестиций.

Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

Вокруг российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит заранее отследить пуски крылатых ракет, взлет иностранной авиации и другие цели, заявили в Минобороны.

  • Радиолокационное поле хотят создать по аналогии с системой предупреждения о ракетном нападении. В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых заступила на дежурство 1 декабря.
  • «Контейнер» позволит видеть взлет палубной авиации в Балтийском, Черном и Средиземном морях, фиксировать взлет тактической авиации, запуски крылатых и единичные пуски гиперзвуковых ракет по объектам за пределами России, говорил командующий 1-й армией ПВО-ПРО Андрей Демин.
  • В уже существующую систему предупреждения о ракетном нападении входят радиолокационные станции «Воронеж», основная задача которых отслеживать пуски баллистических ракет.

Bild узнал детали санкций США против «Северного-потока-2»

Санкции, которые сенат США планирует включить в оборонный бюджет, коснутся компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

  • По данным издания, ограничения могут затронуть швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке труб под водой, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом».
  • По данным Bild, ограничения могут ввести еще до католического Рождества.
  • О том, что санкции против «Северного потока-2» хотят включить в военный бюджет США, уже писало издание Defence News. Глава комитета по международным делам сената Джим Риш объяснял такой шаг тем, что иначе с ограничениями можно не успеть, поскольку бóльшая часть газопровода уже построена.

В «Укроборонпроме» заявили о выигрыше у России на мировом рынке оружия

По словам замгендиректора украинского концерна Мустафы Найема, несмотря на отсутствие финансирования в течение 30 лет, «Укроборонпрому» удавалось «выигрывать позиции» у России на мировых рынках оружия.

  • В украинском концерне объясняют это тем, что занимались обслуживанием советской техники, ремонтом и предоставлением комплектующих для авиации и бронетехники.
  • В «Укроборонпроме» заявили, что Москва является основным конкурентом Киева, но у украинской стороны есть интеллектуальный потенциал в сфере оружия.
  • В Антимонопольном комитете Украины ранее допускали, что оборонный концерн может попасть под санкции США из-за покупки предприятия «Мотор Сич» китайскими компаниями, если Вашингтон докажет участие последних в поставках «Вертолетам России».
Теги: средства ФНБ, Минобороны, «Северный поток-2», «Укроборонпром»
Материалы по теме
Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики
Экономика
Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter