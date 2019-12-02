Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как росту ВВП могут помочь средства из ФНБ, Минобороны решило создать радиолокационное поле, детали возможных санкций США против «Северного потока-2», в «Укроборонпроме» заявили о выигрыше у России; главные новости — в обзоре РБК

Радиолокационная станция «Воронеж» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики

В зависимости от своего размера инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут дать российскому ВВП от 0,19 до 0,62 п.п. в год, следует из исследования Центра развития НИУ ВШЭ.

Поддержка экспорта за счет средств из ФНБ даст больший эффект, чем вложения внутри России, считают эксперты. Так, кредит на внешние цели в размере 1 трлн руб. в 2020 году, согласно их расчетам, может увеличить ВВП на 1,1 п.п.

Инвестиции в проекты в России в размере 300 млрд руб. приведут к росту ВВП на 0,19 п.п., при этом, если вместе со средствами из ФНБ вложить такую же сумму из частных источников, рост может составить 0,38 п.п., прогнозируют экономисты. Общая сумма вложений, включая частные, в 1 трлн руб. в данном случае ускорит рост ВВП на 0,62 п.п.

Предельный объем средств ФНБ, доступных для инвестирования, в 2020 году составит 1,7 трлн руб., в 2021-м — 3,7 трлн руб., в 2022 — 5,8 трлн руб. Использовать эти средства в российских проектах планируется на условиях софинансирования с бизнесом. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, на 1 руб. из ФНБ ожидается 4–5 руб. частных инвестиций.

Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

Вокруг российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит заранее отследить пуски крылатых ракет, взлет иностранной авиации и другие цели, заявили в Минобороны.