Рогозин назвал способ определить происхождение дыры в «Союзе»

«Роскосмос» не исключает, что отверстие могли просверлить на Байконуре, заявил глава корпорации. Но точно определить это можно только после того, как космонавты вскроют обшивку корабля с внешней стороны

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Единственный способ определить, на каком этапе было сделано отверстие «Союза МС-09» — проверить, есть ли герметик на внешней стороне космического корабля, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Космонавты должны вскрыть поверхность, увидеть отверстие и увидеть, что на этом отверстии находится. Если там есть герметик, значит, отверстие было сделано на Земле», — заявил Рогозин.

Для того чтобы проверить эту версию, нужно вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и противометеоритную защиту «Союза».

Рогозин выразил уверенность, что отверстие не могло быть сделано на Московском заводе. По его словам, технологическая цепочка производства корабля устроена так, что к нему не может подойти «чужой человек»: в цехах стоят видеокамеры, вход в них организован по магнитным пропускам, а все инструменты выдаются под расписку для определенных работ.

«Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии», — резюмировал он.

В конце августа системы Международной космической станции зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09», который пристыковался к станции 8 июня. Отверстие было устранено с помощью герметика. Расследованием обстоятельств, при которых появилась дыра в обшивке «Союза», занимается специальная комиссия «Роскосмоса». Среди версий появления отверстий в корпусе космического корабля «Союз», которые рассматривает спецкомиссия РКК «Энергия», названы преднамеренные действия и злой умысел, сообщали источники ТАСС и «РИА Новости».

О том, что космонавтам потребуется выйти в космос, чтобы определить происхождение дыры, председатель комиссии Николай Севастьянов говорил еще в сентябре. Тогда же сообщалось, что выход космонавтов в космос будет запланирован на середину ноября, однако в конце октября исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», космонавт Сергей Крикалев сообщил, что операция перенесена на декабрь. Проводить ее будут российские космонавты Олег Кононенко, который прилетит на следующем «Союзе», и Сергей Прокопьев, который уже находится на орбите.

«Данные будут собираться полностью открыто, с наличием фотографирования, с наличием видеозаписи, а расследование уже будет происходить здесь, на Земле», — пояснил Крикалев. На вопрос РБК, почему для сбора информации должен вылететь второй российский космонавт, Крикалев ответил, что находящиеся на МКС немецкий и американский астронавты не тренировались в российском скафандре.

Космический корабль «Союз МС-09» будет находиться в составе МКС до 20 декабря, когда нынешняя экспедиция вернется на Землю. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.