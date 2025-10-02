 Перейти к основному контенту
Ограничения для мигрантов⁠,
0

Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся

Глава СПЧ Фадеев: недопустима ситуация, когда дети мигрантов не посещают школу
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Образование — «великое завоевание цивилизации», и ситуация, когда дети мигрантов не посещают школу, недопустима. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, его цитирует ТАСС.

При этом он отметил, что несут ответственность за получение образования детей их родители. «Несколько сотен тысяч детей-мигрантов в РФ не учатся. Это недопустимая ситуация. И Конституция РФ, и Конституция Узбекистана жестко предполагают, что все дети должны учиться», — сказал Фадеев.

По данным МВД за июнь, в России находятся 638 174 детей мигрантов, около половины из них нигде не учатся. В столице проживают чуть более 80 тыс. несовершеннолетних иностранцев, обучаются из них менее трети.

Тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу начали в апреле. В Рособрнадзоре отмечали, что если ребенок повторно не сдаст экзамен, органы МВД должны принять административные меры в отношении его родителей.

В начале учебного года Рособрнадзор сообщил, что в школы не приняли 87% детей мигрантов из-за неполного пакета документов или результатов экзамена по русскому языку. Прошли тестирование лишь 12,6% детей, чьи родители подали заявление на их обучение.

МВД разрабатывает механизм, позволяющий оперативно получать информацию о детях мигрантов, не зачисленных в школы, в том числе из-за не пройденного тестирования по русскому языку.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
СПЧ Валерий Фадеев мигранты школы обучение
Материалы по теме
