МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

В России хотят начать контролировать информацию о детях мигрантов, которых не зачислили в школы. Передача данных о несовершеннолетних иностранцах между ведомствами будет происходить через единую систему электронного взаимодействия

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство планирует закрепить механизм, позволяющий оперативно получать информацию о детях мигрантов, не зачисленных в школы, в том числе из-за не пройденного тестирования по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления, подготовленный МВД.

В документе установлены правила информационного взаимодействия при передаче данных о несовершеннолетних иностранцах между федеральными МВД, Минпросвещения, Минцифры, Рособрнадзором и региональными органами власти в сфере образования.

Постановление также определяет список используемых для обмена сведениями информационных систем. Это ГИС миграционного учета, ФГИС «Моя школа» и региональные государственные информационные системы в сфере образования, Федеральная информационная система Федерального реестра сведений о документах об образовании, портал «Госуслуги», а также Единая система идентификации и аутентификации. Данные будут передавать при помощи единой системы электронного взаимодействия.

Тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу начали в апреле. Задания отличаются в зависимости от годов обучения, туда входят письменная и устная части, для первоклассников — только устная. Со второго класса требуются навыки чтения и письма. После прохождения тестирования комиссия определяет, достаточен ли языковой уровень ребенка для школьного обучения.

Если ребенок не сможет набрать необходимое количество баллов, экзамен можно будет сдать повторно через три месяца, но с другими заданиями. Также будет предложено пройти дополнительное обучение по русскому языку.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в мае отмечал, что, если ребенок повторно не сдаст экзамен, органы МВД должны принять административные меры в отношении его родителей за неисполнение обязательств. По словам Музаева, если ребенок не знает русский язык, то «бесполезно его в нашу школу заводить, он будет или жертвой, или будет терроризировать всех остальных, в том числе и родителей, и учителей».

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в сентябре, более 87% претендующих на обучение в российских школах иностранцах не могут быть зачислены.

По данным ведомства, с апреля по август документы в образовательные организации подали на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан на 8 223 ребенка — их направили на тестирование на знание русского языка. Прошли тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились только 2 964.