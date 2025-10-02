 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

В России хотят начать контролировать информацию о детях мигрантов, которых не зачислили в школы. Передача данных о несовершеннолетних иностранцах между ведомствами будет происходить через единую систему электронного взаимодействия
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство планирует закрепить механизм, позволяющий оперативно получать информацию о детях мигрантов, не зачисленных в школы, в том числе из-за не пройденного тестирования по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления, подготовленный МВД.

В документе установлены правила информационного взаимодействия при передаче данных о несовершеннолетних иностранцах между федеральными МВД, Минпросвещения, Минцифры, Рособрнадзором и региональными органами власти в сфере образования.

Постановление также определяет список используемых для обмена сведениями информационных систем. Это ГИС миграционного учета, ФГИС «Моя школа» и региональные государственные информационные системы в сфере образования, Федеральная информационная система Федерального реестра сведений о документах об образовании, портал «Госуслуги», а также Единая система идентификации и аутентификации. Данные будут передавать при помощи единой системы электронного взаимодействия.

В Думе предложили ввести платное обучение в школах для детей мигрантов
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу начали в апреле. Задания отличаются в зависимости от годов обучения, туда входят письменная и устная части, для первоклассников — только устная. Со второго класса требуются навыки чтения и письма. После прохождения тестирования комиссия определяет, достаточен ли языковой уровень ребенка для школьного обучения.

Если ребенок не сможет набрать необходимое количество баллов, экзамен можно будет сдать повторно через три месяца, но с другими заданиями. Также будет предложено пройти дополнительное обучение по русскому языку.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в мае отмечал, что, если ребенок повторно не сдаст экзамен, органы МВД должны принять административные меры в отношении его родителей за неисполнение обязательств. По словам Музаева, если ребенок не знает русский язык, то «бесполезно его в нашу школу заводить, он будет или жертвой, или будет терроризировать всех остальных, в том числе и родителей, и учителей».

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в сентябре, более 87% претендующих на обучение в российских школах иностранцах не могут быть зачислены.

По данным ведомства, с апреля по август документы в образовательные организации подали на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан на 8 223 ребенка — их направили на тестирование на знание русского языка. Прошли тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились только 2 964.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Россия мигранты Дети школы контроль
Материалы по теме
Рособрнадзор рассказал, почему школы не приняли 87% детей мигрантов
Общество
Почти 90% детей мигрантов не выполнили тест для зачисления в школу
Общество
В Госдуму внесли законопроект о платном обучении детей мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся Общество, 13:21
ЦБ доработал законопроект о реформе борьбы с манипулированием и инсайдом Инвестиции, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин Политика, 13:13
Сборная мира КХЛ не выступит на Кубке Первого канала Спорт, 13:10
Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз Общество, 13:09
Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца Инвестиции, 13:09
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге Политика, 13:05
Зумеры придумали микропенсии: как молодое поколение уходит «на покой» Life, 13:02
Сложность майнинга выросла на 70% за год. Как изменилась добыча биткоина Крипто, 13:01
Stels анонсировал новую линейку техники на дилерской конференции РБК Компании, 13:00
Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире Технологии и медиа, 12:51