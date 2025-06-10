В МВД раскрыли число находящихся в России детей мигрантов
В России находятся 638 174 несовершеннолетних, чьи родители являются иностранными гражданами. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, передает «РИА Новости».
«То, что большая часть из них не учатся, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», — сказал Зубов, отметив, что количество таких детей уменьшается.
В Москве, по словам Зубова, проживают 80 282 несовершеннолетних иностранца, из которых обучаются только 25 тыс.
Сегодня депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД данные о детях мигрантов. К таким сведениям будут относиться результаты тестирования на знание русского языка; данные о зачислении в образовательную организацию и отчислении; данные об обращении в образовательную организацию от родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.
С апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Экзамен проводят в устном и письменном форматах. Исключением стали первоклассники, для которых проводят только устную часть. Если ребенок не сдаст тест, его не допустят к учебе. Повторно пройти экзамен можно только через три месяца.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что за два месяца тестирование на знание языка уже показало свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, до экзамена были допущены только 17%, или 498 человек.
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