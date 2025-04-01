 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка для школы

Сюжет
Новые законы в России
Школа русского языка для детей мигрантов при храме преподобной Евфросинии Московской
Школа русского языка для детей мигрантов при храме преподобной Евфросинии Московской (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

В России начали тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу. Соответствующий порядок в марте утвердило Министерство просвещения, документ размещен на портале правовых актов.

Так, согласно тексту приказа, тесты будут отличаться в зависимости от годов обучения. В тест входят письменная и устная части, однако детям, поступающим в первый класс, не придется сдавать письменные тесты. Им нужно будет показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики — например, называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. При этом уже со второго класса потребуются навыки чтения и письма на минимальном уровне. С каждым классом тестирование будет усложняться, требуя дополнительных знаний языка.

После прохождения тестирования комиссия определит языковой уровень ребенка — необходимый для освоения образовательных программ или недостаточный для школьного обучения.

Минимальное количество баллов, которое должны будут набрать дети для прохождения тестирования, — три. Если ребенок не сможет их набрать, экзамен можно будет сдать повторно через три месяца, но с другими заданиями. Также будет предложено пройти дополнительное обучение по русскому языку.

В России утвердили порядок тестирования детей мигрантов на знание языка
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Тестирование будет фиксироваться на видео, для устной части предусмотрена аудиозапись.

Порядок об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка мигрантами при приеме в школу приняли в 2024 году. Позже, 12 февраля, Рособрнадзор опубликовал проект приказа, в котором предложил засчитывать как успешное тестирование детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы при получении 30% от максимального числа баллов.

Володин назвал «девальвацией норм закона» идею Рособрнадзора по мигрантам
Политика

Эту идею раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал подготовленную норму «абсолютно противоречащей духу и норме закона», а также отметил, что установленный для зачисления критерий в 30% от максимального числа баллов — в лучшем случае двойка. По словам Володина, знаний языка ребенку должно быть достаточно, чтобы в школе он не испытывал стресс и не создавались проблемы для других детей.

В итоге Рособрнадзор поменял проект приказа и указал, что достаточным для обучения в начальной, основной общей и средней школе будет получение оценки 3 — «удовлетворительно».

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
школы мигранты русский язык тестирование
Материалы по теме
В России утвердили порядок тестирования детей мигрантов на знание языка
Общество
МВД сообщило о 190 тыс. выдворенных за год из России мигрантов
Политика
Мигрантам запретят работать в школах и больницах ЯНАО
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку об ископаемыхПолитика, 01:47
КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверкиОбщество, 01:37
Арахамия опроверг подготовку Украины к выборамПолитика, 01:36
Британия анонсировала встречу с военным руководством Франции и УкраиныПолитика, 01:16
Как российские роботы взрывают цели противотанковой миной. ВидеоПолитика, 01:07
С 1 апреля у части автомобилистов в России перестали действовать праваОбщество, 00:57
Россияне не смогут оформлять более 20 сим-картТехнологии и медиа, 00:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Foreign Affairs описал «ядерную трилемму» ЕвропыПолитика, 00:45
Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка для школыПолитика, 00:30
Роскомнадзор объяснил проблемы в работе SteamТехнологии и медиа, 00:29
В России начали призыв в армию 160 тыс. человекПолитика, 00:20
В России увеличились социальные пенсииОбщество, 00:10
Структура «Ростеха» приостановила техподдержку «Электронной путевки»Бизнес, 00:04
Функциональные ароматы: что это и как они манипулируют нашими эмоциямиСтиль, 00:01