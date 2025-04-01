Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка для школы

Школа русского языка для детей мигрантов при храме преподобной Евфросинии Московской (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

В России начали тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу. Соответствующий порядок в марте утвердило Министерство просвещения, документ размещен на портале правовых актов.

Так, согласно тексту приказа, тесты будут отличаться в зависимости от годов обучения. В тест входят письменная и устная части, однако детям, поступающим в первый класс, не придется сдавать письменные тесты. Им нужно будет показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики — например, называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. При этом уже со второго класса потребуются навыки чтения и письма на минимальном уровне. С каждым классом тестирование будет усложняться, требуя дополнительных знаний языка.

После прохождения тестирования комиссия определит языковой уровень ребенка — необходимый для освоения образовательных программ или недостаточный для школьного обучения.

Минимальное количество баллов, которое должны будут набрать дети для прохождения тестирования, — три. Если ребенок не сможет их набрать, экзамен можно будет сдать повторно через три месяца, но с другими заданиями. Также будет предложено пройти дополнительное обучение по русскому языку.

Тестирование будет фиксироваться на видео, для устной части предусмотрена аудиозапись.

Порядок об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка мигрантами при приеме в школу приняли в 2024 году. Позже, 12 февраля, Рособрнадзор опубликовал проект приказа, в котором предложил засчитывать как успешное тестирование детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы при получении 30% от максимального числа баллов.

Эту идею раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал подготовленную норму «абсолютно противоречащей духу и норме закона», а также отметил, что установленный для зачисления критерий в 30% от максимального числа баллов — в лучшем случае двойка. По словам Володина, знаний языка ребенку должно быть достаточно, чтобы в школе он не испытывал стресс и не создавались проблемы для других детей.

В итоге Рособрнадзор поменял проект приказа и указал, что достаточным для обучения в начальной, основной общей и средней школе будет получение оценки 3 — «удовлетворительно».