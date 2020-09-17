Собянин объяснил рост числа выявленных в Москве случаев COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Рост числа выявляемых сейчас в Москве случаев заражения COVID-19 напрямую связан с увеличением числа проводимых тестов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Если мы говорим о росте количества выявляемых больных коронавирусом, то в первую очередь это обусловлено большим количеством тестов», — сообщил Собянин.

Он пояснил, что если раньше в день проводилось около 40 тыс. тестов, то сейчас объем ежедневных ПЦР-тестирований достиг 66 тыс.

«Врачи говорят, что если процент выявляемости больных коронавирусом от количества тестов составляет до 3%, то это нормальная ситуация», — сказал мэр и отметил, что в Москве этот процент сейчас стабильно составляет «где-то около 1,5%».

К тому же, по его словам, рост тестирований связан с тем, что сейчас многие возвращаются из отпусков и должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.