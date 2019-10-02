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Скворцова ответила на слова Путина о «фокусах» с доплатами медработникам
В Минздраве понимают, что рост доли оклада в зарплате медработников не должен происходить за счет различных доплат. От таких «фокусов» ранее на совещании предостерег Владимир Путин
Вероника Скворцова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Переход на новую отраслевую систему зарплат врачей займет не менее двух лет и потребует выделения дополнительных средств из бюджета, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова во время совещания по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. Стенограмма совещания опубликована на официальном сайте Кремля.

Об этом Скворцова заявила после слов президента России Владимира Путина. В ходе совещания российский лидер заявил, что рост доли оклада в зарплате медработников не должен сопровождаться снижением компенсационных выплат и других доплат.

«Вот, чтобы этого фокуса не произошло», — сказал Путин.

В ответ Скворцова заявила: «Хочу несколько слов сказать об этом, что мы это понимаем». Она добавила, что для совершенствования системы зарплат медработников необходимо обновить составы профессиональных квалификационных групп должностей медработников и установить по каждой из них минимальные оклады.

«Мы не сможем добиться справедливости, соответственно, при оплате и оклада, и стимулирующих выплат» — пока это не будет сделано, сказала Скорцова.

По словам главы Минздрава, предварительную оценку затрат, необходимых для перехода на новую систему оплаты труда, проведут до сентября 2020 года, детализированную — не ранее 2021 года. Скворцова отметила, что дополнительное финансирование особо потребуется на втором этапе перехода, после того как будет определена норма нагрузки или выработки на одну ставку.

Министр сообщила, что к апрелю 2020 года Минтруд и Минздрав подготовят законопроект, согласно которому правительство сможет устанавливать требования по отраслевым системам оплаты труда медработников. По словам Скворцовой, документ закрепляет долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты на уровне не менее 55%, а сама зарплата не должна быть ниже минимума, предусмотренного в указе президента.

В августе хирурги из двух больниц Нижнего Тагила подали заявления об увольнении. Заведующий отделением хирургии ГКБ № 1 Юрий Изотеев назвал в числе возможных причин маленькую зарплату, высокую нагрузку и юридическое давление. Минздрав пообещал хирургам стимулирующие выплаты, потом Скворцова сообщила, что врачи вернулись на работу.

В конце сентября работники Института детской онкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина пригрозили уволиться из-за проблем с зарплатами, давления со стороны нового руководства медучреждения и плохого состояния центра. В Минздраве их действия назвали нарушением врачебной этики.

Автор: Влада Ольшанская
Теги: Вероника Скворцова, минздрав, оплата труда
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