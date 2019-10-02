Скворцова ответила на слова Путина о «фокусах» с доплатами медработникам

Скворцова ответила на слова Путина о «фокусах» с доплатами медработникам

В Минздраве понимают, что рост доли оклада в зарплате медработников не должен происходить за счет различных доплат. От таких «фокусов» ранее на совещании предостерег Владимир Путин

Вероника Скворцова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Переход на новую отраслевую систему зарплат врачей займет не менее двух лет и потребует выделения дополнительных средств из бюджета, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова во время совещания по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. Стенограмма совещания опубликована на официальном сайте Кремля.

Об этом Скворцова заявила после слов президента России Владимира Путина. В ходе совещания российский лидер заявил, что рост доли оклада в зарплате медработников не должен сопровождаться снижением компенсационных выплат и других доплат.

«Вот, чтобы этого фокуса не произошло», — сказал Путин.

В ответ Скворцова заявила: «Хочу несколько слов сказать об этом, что мы это понимаем». Она добавила, что для совершенствования системы зарплат медработников необходимо обновить составы профессиональных квалификационных групп должностей медработников и установить по каждой из них минимальные оклады.

«Мы не сможем добиться справедливости, соответственно, при оплате и оклада, и стимулирующих выплат» — пока это не будет сделано, сказала Скорцова.