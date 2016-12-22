Суд арестовал первого фигуранта дела о пытках в колонии в Ярославле

Суд в Ярославле арестовал Сергея Драчева — одного из шести сотрудников ИК-1, задержанных по подозрению в пытках заключенного. Об этом сообщает «Интерфакс».
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Драчева, который работал младшим инспектором отдела безопасности, до 22 сентября.
В ходе заседания суда, на котором решался вопрос о мере пресечения, стало известно, что другой подозреваемый в избиении заключенного Максим Яблоков написал явку с повинной. Он признался, что, находясь вместе с другими сотрудниками ИК-1, нанес побои осужденному Евгению Макарову.
20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись с избиением Макарова. По данным газеты, заключенный был избит в июне 2017 года. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. По делу проходят шесть человек, все — сотрудники колонии.