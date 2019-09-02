Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники

По словам вице-премьера, для здоровья пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, а также работавших с ними врачей нет рисков. Подобные аварии случаются «при создании принципиально новых образцов техники», сказал он

Юрий Борисов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

«Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски. Более подробно я не хотел бы это комментировать», — сказал он и добавил, что «исчерпывающий комментарий» уже дал главнокомандующий, то есть президент России Владимир Путин.

Случившееся Борисов назвал трагедией, напомнив, что в результате инцидента погибли несколько человек. По его словам, опасность для здоровья от полученных доз облучения исключена как для пострадавших, так и для врачей, оказывавших им помощь.

Взрыв на полигоне произошел 8 августа, позже в «Росатоме» сообщили, что происшествие случилось во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания, погибли пять сотрудников госкорпорации. По данным Росгидромета, в день взрыва радиационный фон в районе инцидента кратковременно повышался до 1,78 микрозиверта в час при норме в 0,11 микрозиверта.