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Активисты «Лев против» и десантники устроили потасовку в Парке Горького

В конфликт пришлось вмешаться ОМОНу. Активисты «Лев против» борются с распитием алкоголя в общественных местах, летом 2019 года они несколько раз были участниками потасовок в московской «Яме»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В московский Парк Горького, где собрались празднующие День ВДВ, пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития алкоголя в общественных местах. Об этом пишут РЕН ТВ, SOTA и Telegram-канал Mash.

Как пишет Mash, в конфликт между активистами «Лев против» и десантниками пришлось вмешаться ОМОНу, идут задержания. О задержании активистов также пишет SOTA. По данным РЕН ТВ, в Парке Горького был задержан лидер проекта «Лев против» Михаил Лазутин.

Активист движения рассказал РЕН ТВ, что некоторые празднующие узнают их и просят сделать фото. По его словам, они «общаются вежливо», но некоторые в ответ «негодуют и начинают очень сильно доказывать, что они в данной ситуации правы».

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве сказали РБК, что сотрудники ОМОН предотвратили конфликт между молодыми людьми в Парке Горького. «Возникшая между несколькими гражданами словесная перепалка могла закончиться дракой. Вовремя подоспевшие сотрудники Росгвардии сопроводили одного из участников конфликта в другое место в целях его же безопасности», — сказали в пресс-службе.

В МВД сообщили, что информация о произошедшем еще не поступала.

Активисты движения «Лев против» привлеки к себе внимание после акций в общественном пространстве «Яма» в Москве на Хохловской площади летом 2019 года. Акции сопровождались потасовками и задержаниями. Очевидцы рассказывали, что активисты приставали к отдыхающим, выливали их алкоголь, а один раз в потасовке применили перцовые баллончики. В движении «Лев против» в свою очередь утверждали, что конфликт провоцировали посетители «Ямы», а активисты «как всегда вежливо общались» с людьми.

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В полиции, комментируя задержания в «Яме» говорили, что проводят профилактические мероприятия «с целью недопущения нарушения общественного порядка, в частности недопущения распития алкогольной продукции».

Тогда же муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения. Депутат указывал, что действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» (44-ФЗ), поскольку объединение не числится в региональном реестре.

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Авторы
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