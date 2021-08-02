Активисты «Лев против» и десантники устроили потасовку в Парке Горького

В конфликт пришлось вмешаться ОМОНу. Активисты «Лев против» борются с распитием алкоголя в общественных местах, летом 2019 года они несколько раз были участниками потасовок в московской «Яме»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В московский Парк Горького, где собрались празднующие День ВДВ, пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития алкоголя в общественных местах. Об этом пишут РЕН ТВ, SOTA и Telegram-канал Mash.

Как пишет Mash, в конфликт между активистами «Лев против» и десантниками пришлось вмешаться ОМОНу, идут задержания. О задержании активистов также пишет SOTA. По данным РЕН ТВ, в Парке Горького был задержан лидер проекта «Лев против» Михаил Лазутин.

Активист движения рассказал РЕН ТВ, что некоторые празднующие узнают их и просят сделать фото. По его словам, они «общаются вежливо», но некоторые в ответ «негодуют и начинают очень сильно доказывать, что они в данной ситуации правы».

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве сказали РБК, что сотрудники ОМОН предотвратили конфликт между молодыми людьми в Парке Горького. «Возникшая между несколькими гражданами словесная перепалка могла закончиться дракой. Вовремя подоспевшие сотрудники Росгвардии сопроводили одного из участников конфликта в другое место в целях его же безопасности», — сказали в пресс-службе.

В МВД сообщили, что информация о произошедшем еще не поступала.