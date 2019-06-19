Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения

Муниципальный депутат Виктор Котов попросил прокуратуру проверить законность деятельности движения «Лев против». Он заявил, что действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка»

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, активисты трижды приходили на Хохловскую площадь, где конфликтовали с окружающими и снимали реакцию людей на видео для своего канала в YouTube. В последний раз основатель движения Михаил Лазутин привел с собой бойцов ОМОНа, заявил Котов. Депутат пояснил, что действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» (44-ФЗ), поскольку объединение не числится в региональном реестре.

В заявлении в межрайонную прокуратуру, копию которого Котов приложил к посту, говорится, что он просит проверить деятельность объединения и самого Лазутина, а в случае обнаружения незаконности их действий внести в суд заявление о ликвидации движения. Депутат также попросил проверить действия бойцов ОМОНа.

«Сегодня подали бумаги в прокуратуру. Теперь ждем 30 дней по регламенту пока ответят», — заявил Котов РБК.