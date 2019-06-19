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Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения
Муниципальный депутат Виктор Котов попросил прокуратуру проверить законность деятельности движения «Лев против». Он заявил, что действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка»

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, активисты трижды приходили на Хохловскую площадь, где конфликтовали с окружающими и снимали реакцию людей на видео для своего канала в YouTube. В последний раз основатель движения Михаил Лазутин привел с собой бойцов ОМОНа, заявил Котов. Депутат пояснил, что действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» (44-ФЗ), поскольку объединение не числится в региональном реестре.

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В заявлении в межрайонную прокуратуру, копию которого Котов приложил к посту, говорится, что он просит проверить деятельность объединения и самого Лазутина, а в случае обнаружения незаконности их действий внести в суд заявление о ликвидации движения. Депутат также попросил проверить действия бойцов ОМОНа.

«Сегодня подали бумаги в прокуратуру. Теперь ждем 30 дней по регламенту пока ответят», — заявил Котов РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры России.

В конце мая активисты «Лев против» напали на москвичей, отдыхавших на Хохловской площади в Москве, объяснив это рейдом против «алкоголиков и наркоманов». Как рассказали очевидцы, к месту, которое носит неформальное название «Яма», пришли 10-15 активистов движения, они начали приставать к людям и выливать их алкоголь. Когда началась потасовка, активисты применили перцовые баллончики, рассказал один из москвичей. Лазутин утверждал, что инициаторами столкновения были посетители «Ямы».

14 июня стало известно о задержаниях на Хохловской площади. Полиция заявила, что проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, в частности распития алкогольной продукции. «Медиазона» сообщала, что до прибытия полиции на Хохловской площади появились активисты движения «Лев против».

Авторы: Юлия Выродова, Роман Кирьянов
Теги: активисты, Москва, ОМОН
Материалы по теме
Москвичи сообщили о нападении активистов антиалкогольного движения
Общество
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
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