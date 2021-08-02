Общество , 02 авг, 19:59
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Как прошел день ВДВ в Москве при ограничениях из-за COVID-19. Фотогалерея
В Москве отпраздновали 91-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск (ВДВ). Несмотря на запрет администрации Парка Горького на купание в фонтанах и предупреждение Роспотребнадзора, что вода в них может стать причиной заражения, праздник отметили традиционными купаниями. Как это было — в фоторепортаже РБК
Участники крестного хода, посвященного 91-й годовщине создания Воздушно-десантных войск (ВДВ), на Красной площади
Участники крестного хода, посвященного 91-й годовщине создания Воздушно-десантных войск, на Красной площади