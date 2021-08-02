Как прошел день ВДВ в Москве при ограничениях из-за COVID-19. Фотогалерея

В Москве отпраздновали 91-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск (ВДВ). Несмотря на запрет администрации Парка Горького на купание в фонтанах и предупреждение Роспотребнадзора, что вода в них может стать причиной заражения, праздник отметили традиционными купаниями. Как это было — в фоторепортаже РБК