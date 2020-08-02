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Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

В коллективном иске родители утверждали, что дети от 16 до 18 лет должны иметь равные права с детьми более младшего возраста. Они также отмечали, что подростки в этом возрасте требуют больших расходов на их содержание
Вид на здание Верховного суда
Вид на здание Верховного суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса. Они считают, что это ущемляет права детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Об отказе суда первым написало «МБХ-медиа». Представитель участников иска адвокат Михаил Игнатьев сообщил изданию, что причина отказа пока неизвестна. По его словам, они будут обжаловать решение суда.

Иск был подан от штаба муниципального депутата Юлии Галяминой в начале июля. К нему захотели присоединиться 50 человек, сообщал «Дождю» пресс-секретарь штаба Николай Касьян. В иске родители напомнили о том, что каждый ребенок имеет право на образование, обеспечение его интересов, а также всестороннее развитие. «Таким образом, детьми являются все несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в том числе и в возрасте от 16 до 18 лет, и они имеют равные права по сравнению с детьми более младшего возраста», — сделали вывод истцы.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По их мнению, указы президента о выплатах противоречат нормам международного права и концепции демографической политики России. Родители также подчеркнули, что детям от 16 до 18 лет требуется больший объем питания, им приходится покупать одежду взрослых размеров и финансово вкладываться в подготовку к сдаче экзаменов ГИА и ЕГЭ.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Юлии Галяминой.

Впервые о поддержке семей с детьми от трех до 16 лет во время пандемии Путин объявил в мае. Президент анонсировал единовременную выплату в размере 10 тыс. руб., в общей сложности ее должны были получить 27 млн детей.

В июне президент предложил повторить выплату и расширить ее действие на детей в возрасте до трех лет.

Ранее с тем, что такие выплаты должны получать и дети старше 16 лет, соглашалась и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она поясняла, что в этом возрасте дети еще, как правило, находятся на попечении родителей и не имеют возможности найти полноценную работу. При этом расходы на их содержание сопоставимы с расходами на взрослых, уточняла Кузнецова.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Владимир Путин, Верховный суд, коллективный иск, социальные выплаты
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