Минфин сообщил о получении семьями с детьми 99% выделенных средств

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российские семьи с детьми на начало июля получили 99% средств, выделенных государством в качестве мер дополнительной поддержки в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В общей сложности гражданам было переведено 555 млрд руб. По словам главы ведомства Антона Силуанова, эта сумма сопоставима с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за второй квартал 2020 года.

Министр отметил, что семьи с детьми продолжают обращаться за выплатами через портал госуслуг.

В мае президент Владимир Путин анонсировал меры поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в 10 тыс. руб. На каждого ребенка до трех лет выплачивалось по 5 тыс. руб. ежемесячно с апреля по июнь.