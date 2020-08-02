В Краснодаре объяснили рекордный рост выявленных случаев COVID-19

В региональном оперативном штабе пояснили, что жители и гости региона теряют бдительность, не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски. В воскресенье в крае зафиксировали рекордное суточное число заражений

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Число заражений коронавирусом в Краснодарском крае растет в том числе из-за того, что жители и гости региона потеряли бдительность и стали чаще нарушать санитарные правила, сообщили в региональном оперативном штабе, передает ТАСС. Ранее в воскресенье в крае зафиксировали рекордное суточное количество заболевших.

«После снятия практически всех ограничений, люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся», — пояснили в штабе .

Там также отметили, что в результате участились случаи заболевания целых семей. «Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты», — подчеркнули в штабе.

В качестве еще одной причины роста числа зараженных там назвали увеличение количества проводимых тестов на коронавирус. За последние сутки в регионе провели почти 7,8 тыс. тестов, при этом к тестированию подключились и частные лаборатории, подчеркнул штаб.