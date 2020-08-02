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Пандемия коронавируса ,  
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В Краснодаре объяснили рекордный рост выявленных случаев COVID-19

В региональном оперативном штабе пояснили, что жители и гости региона теряют бдительность, не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски. В воскресенье в крае зафиксировали рекордное суточное число заражений
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Число заражений коронавирусом в Краснодарском крае растет в том числе из-за того, что жители и гости региона потеряли бдительность и стали чаще нарушать санитарные правила, сообщили в региональном оперативном штабе, передает ТАСС. Ранее в воскресенье в крае зафиксировали рекордное суточное количество заболевших.

«После снятия практически всех ограничений, люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся», — пояснили в штабе .

Там также отметили, что в результате участились случаи заболевания целых семей. «Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты», — подчеркнули в штабе.

В Краснодарском крае выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
Общество
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В качестве еще одной причины роста числа зараженных там назвали увеличение количества проводимых тестов на коронавирус. За последние сутки в регионе провели почти 7,8 тыс. тестов, при этом к тестированию подключились и частные лаборатории, подчеркнул штаб.

2 августа число заразившихся коронавирусом людей в Краснодарском крае впервые превысило 100 и составило 107. Из них половина была выявлена в Краснодаре. 24 июля суточное количество заражений составило 90 и с тех пор не опускалось ниже этой отметки. 26 июля было выявлено 94 инфицированных, 27 июля — 97, 28 июля — 95, 29 июля — 97, 30 июля — 98, 31 июля — 96, 1 августа — 99. Всего в Краснодарском крае COVID-19 заболели 8472 человека.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

31 марта на территории региона ввели режим карантина. Жителям края было запрещено покидать дома и квартиры без крайней необходимости, разрешены были походы в магазин или аптеку, а также выгул животных. Изначально режим ограничений действовал до 5 апреля, однако власти продлевали его. Также была введена пропускная система для владельцев автомобилей.

С мая в регионе начались послабления, в начале июня была отменена пропускная система. С 21 июня началось поэтапное снятие режима карантина.

Также в июне начали открываться курорты Краснодарского края. По данным властей, с начала года и до 22 июля в регион приехали более 3,1 млн туристов, с начала лета краевые курорты приняли более 1,7 млн человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Краснодарский край
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