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Пандемия коронавируса ,  
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В Краснодарском крае выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

В регионе впервые зафиксировали суточный прирост заболевших коронавирусом более 100 человек. На территории другого российского курорта — Крыма — также наблюдается резкий рост заразившихся
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Краснодарском крае за последние 24 часа коронавирусом заразились 107 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Ранее в регионе ни разу число заболевших не превышало отметку в 100 человек. Предыдущий рекорд в 99 заболевших был установлен 7 мая. Такое же число заразившихся позднее фиксировали 8, 10, 12 и 15 мая, а также 1 августа.

За последние сутки случаи инфицирования COVID-19 выявлены в 22 городах и районах — в половине всех муниципальных образований Кубани. Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зафиксировали в Краснодаре (53). В Сочи выявили десять заболевших, в Новороссийске — шесть, в Туапсе — пять, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе — по четыре человека.

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Фото: Rebecca Blackwell / AP

По данным оперативного штаба, за сутки инфекцию обнаружили у 59 женщин и 48 мужчин в возрасте до 88 лет. Среди заболевших девять детей: пятеро в Краснодаре, двое в Новороссийске, по одному — в Анапе и Кореновском районе.

За все время в регионе зафиксировали 8 472 случая инфицирования. Жертвами коронавируса на Кубани стали 116 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Резкий рост заразившихся коронавирусом также наблюдается в Крыму. За минувшие сутки на полуострове вирусом заразились 37 человек. Этот показатель стал вторым за весь период наблюдений. Больше заболевших в Крыму было выявлено 6 июля (38 человек).

Среди других регионов, которые пользуются популярностью среди туристов, стоит отметить Санкт-Петербург, Республику Алтай и Калининград.

В Петербурге ситуация с распространением коронавируса постепенно улучшается. Начиная с 10 июля, в городе ежедневно снижается число заболевших. Если 10 числа прошлого месяца в Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 300 человек, то 2 августа было выявлено лишь 163 инфицированных.

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Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

На Алтае наблюдается неоднозначная ситуация: например, 24 июля в регионе зафиксировали 38 заразившихся, через день — 18, а 30 июля в республике число заболевших вновь превысило отметку в 30 человек.

В Калининградской области в течение июля ни разу не фиксировали больше 20 заболевших, однако 1 августа в регионе заболели 23 человека. До этого в последний раз такой показатель был зафиксирован в конце июня.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Краснодарский край, коронавирус, заражение, COVID-19
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