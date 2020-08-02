В Краснодарском крае выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

В регионе впервые зафиксировали суточный прирост заболевших коронавирусом более 100 человек. На территории другого российского курорта — Крыма — также наблюдается резкий рост заразившихся

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Краснодарском крае за последние 24 часа коронавирусом заразились 107 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Ранее в регионе ни разу число заболевших не превышало отметку в 100 человек. Предыдущий рекорд в 99 заболевших был установлен 7 мая. Такое же число заразившихся позднее фиксировали 8, 10, 12 и 15 мая, а также 1 августа.

За последние сутки случаи инфицирования COVID-19 выявлены в 22 городах и районах — в половине всех муниципальных образований Кубани. Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зафиксировали в Краснодаре (53). В Сочи выявили десять заболевших, в Новороссийске — шесть, в Туапсе — пять, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе — по четыре человека.

По данным оперативного штаба, за сутки инфекцию обнаружили у 59 женщин и 48 мужчин в возрасте до 88 лет. Среди заболевших девять детей: пятеро в Краснодаре, двое в Новороссийске, по одному — в Анапе и Кореновском районе.