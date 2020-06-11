В Краснодарском крае отменят пропуска для передвижения между городами

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В Краснодарском крае с 12 июня снимут запрет на перемещение между муниципальными образованиями и отменят соответствующие пропуска. Об этом заявил на заседании оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает РБК Краснодар.

По его словам, карантинные посты режим между муниципалитетами сыграли «огромную роль в купировании коронавируса», но жить в таком режиме постоянно тяжело. «Надо дать возможность жителям Краснодара, городов и станиц перемешаться свободно, в том числе и на побережье», — сказал он.

По словам главного сантарного врача регионе Марии Потемкиной, эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет пойти на этот шаг, как как после ослабления карантинного режима всплеска заболеваемости не последовало, и тепы приста заболевших снижаются: если в начале мая он составлял 7%, сейчас упал до 1,7%.

В начале июня губернатор продлевал действие запрета карантинных мер и на приезд жителей других регионов до 21 июня. Тогда он говорил, что Краснодарский край пока не может полностью снять все ограничения из-за эпидемиологической обстановки.