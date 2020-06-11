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Пандемия коронавируса ,  
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В Краснодарском крае отменят пропуска для передвижения между городами

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае с 12 июня снимут запрет на перемещение между муниципальными образованиями и отменят соответствующие пропуска. Об этом заявил на заседании оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает РБК Краснодар.

По его словам, карантинные посты режим между муниципалитетами сыграли «огромную роль в купировании коронавируса», но жить в таком режиме постоянно тяжело. «Надо дать возможность жителям Краснодара, городов и станиц перемешаться свободно, в том числе и на побережье», — сказал он.

По словам главного сантарного врача регионе Марии Потемкиной, эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет пойти на этот шаг, как как после ослабления карантинного режима всплеска заболеваемости не последовало, и тепы приста заболевших снижаются: если в начале мая он составлял 7%, сейчас упал до 1,7%.

В начале июня губернатор продлевал действие запрета карантинных мер и на приезд жителей других регионов до 21 июня. Тогда он говорил, что Краснодарский край пока не может полностью снять все ограничения из-за эпидемиологической обстановки.

Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 21 июня
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае

Ограничительные меры в регионе ввели 31 марта. Жителям края запретили покидать дома без крайней необходимости. Можно было выходить в ближайший магазин, аптеку или для выгула животных.

Спустя несколько дней, 3 апреля, краснодарцам запретили перемещаться на автомобилях без специальных пропусков, назначение которых варьировалось в зависимости от цвета. Синие пропуска давали право на транзитный проезд, красные позволяли передвигаться по всей территории Кубани. Еще один вид пропусков (зеленый или желто-черный в Краснодаре) давали право на проезд только внутри муниципального образования, их действие отменили в регионе с 23 мая.

Тогда же возобновили работу все предприятия строительного комплекса и смежных отраслей, автосалоны, магазины стройматериалов и непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. метров, а также компании, предоставляющие бытовые услуги (включая парикмахерские и салоны красоты).

Материал дополняется

Теги: Краснодарский край, пропуск, коронавирус
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