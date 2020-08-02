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В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Основными ошибками россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции сейчас являются пренебрежение медицинскими масками и самолечение. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач. По его словам, в транспорте и других общественных местах медицинские маски действительно защищают людей. Важно, чтобы средства защиты носили оба участника инфекционного процесса: и не знающий о COVID-19 заболевший, и здоровый человек.

Бойцов связывает низкие темпы снижения заболеваемости в стране именно с пренебрежением масками. Он отметил, что рост числа инфицированных в Краснодарском крае, где сейчас много отдыхающих, также вызван тем, что туристы не хотят носить маски на жаре или на пляже. В качестве примера кардиолог привел Испанию, власти которой официально требуют наличие маски на лице на пляже.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Доктор предостерег россиян от самолечения, особенно от применения антикоагулянтов (препаратов для снижения свертываемости крови). «Без назначения врача применять антикоагулянты нельзя ни в коем случае! <...> Это повышение риска кровотечений», — пояснил Бойцов.

Врач добавил, что прием таких препаратов без рецепта чреват геморрагическим инсультом, желудочно-кишечным кровотечением и, в конечном счете, летальным исходом.

Агентство маркетинговых исследований Wanta Group выяснило, что жители России в июле стали реже надевать маски в общественных местах. В конце месяца руководитель департамента торговли и услуг московской мэрии Алексей Немерюк заявил, что за нарушение масочного режима в столице оштрафовали более 6 тыс. предприятий торговли. Общая сумма штрафов уже превысила 300 млн руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Минздрав, врач
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