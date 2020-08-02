В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Основными ошибками россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции сейчас являются пренебрежение медицинскими масками и самолечение. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач. По его словам, в транспорте и других общественных местах медицинские маски действительно защищают людей. Важно, чтобы средства защиты носили оба участника инфекционного процесса: и не знающий о COVID-19 заболевший, и здоровый человек.

Бойцов связывает низкие темпы снижения заболеваемости в стране именно с пренебрежением масками. Он отметил, что рост числа инфицированных в Краснодарском крае, где сейчас много отдыхающих, также вызван тем, что туристы не хотят носить маски на жаре или на пляже. В качестве примера кардиолог привел Испанию, власти которой официально требуют наличие маски на лице на пляже.

Доктор предостерег россиян от самолечения, особенно от применения антикоагулянтов (препаратов для снижения свертываемости крови). «Без назначения врача применять антикоагулянты нельзя ни в коем случае! <...> Это повышение риска кровотечений», — пояснил Бойцов.