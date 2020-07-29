Разработчик вакцины от COVID-19 назвал сроки ее массового производства

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Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции начнется в конце 2020 — начале 2021 года. Об этом сообщил представитель разработчика препарата, заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24».

«После регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнеры готовы наладить промышленный выпуск. Если я не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего», — заявил эксперт.

Иматдинов также заявил, что неверно рассчитывать на то, что к этому времени человечество уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл. По его словам, существующие исследования это представление не подтверждают.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Первыми процедуру пройдут медицинские работники и те, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными.