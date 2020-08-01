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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РФПИ заявил об иммунитете к COVID у 100% получивших вакцину

Первая и вторая фазы испытаний вакцины от коронавируса показали, что иммунитет приобрели 100% добровольцев, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, российским препаратом уже заинтересовались более 20 стран
Фото: Минобороны / ТАСС
Фото: Минобороны / ТАСС

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают российские ученые, формирует иммунитет у 100% добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

«Мы поделимся всеми данными. Первая и вторая фазы [испытаний] показывают, что 100% испытуемых приобрели иммунитет после 21 дня. Он удваивается после второй попытки. 100% животных также выработали иммунитет», — сообщил Дмитриев.

По его словам, все данные о российской вакцине будут опубликованы в августе. Ею уже заинтересовались более 20 стран, а пять планируют участвовать в производстве в препарата, отметил Дмитриев.

На просьбу прокомментировать высказывания о том, что Россия идет слишком быстро, «срезая углы» при разработке вакцины, Дмитриев отметил, что «Россия всегда была среди лидеров в разработках вакцин». «У нас очень строгие процедуры одобрения», — заявил он.

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
Общество
Фото: РИА Новости

«Мы выбрали наиболее безопасный подход, он был тщательно протестирован не только сейчас, но и в вакцине против лихорадки Эбола, которая была одобрена ранее. И [директор центра им. Гамалеи Александр] Гинзбург, и [заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Денис] Логунов, которые занимаются проектом этой вакцины, конечно, очень тщательно его тестируют. Был выбран самый безопасный механизм доставки для этой вакцины», — заявил Дмитриев.

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются три учреждения — вирусологический научный центр «Вектор» рядом с Новосибирском, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н.Ф. Гамалеи, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Исследования препарата от COVID-19 в последнем из них софинансировал РФПИ.

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Первыми препарат получат люди из группы риска — медицинские работники и те, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными. Их вакцинация может начаться уже в августе, сообщил Мурашко. Более широкое применение вакцины, по его словам, начнется, когда завершатся клинические испытания и появятся экспертные оценки.

По прогнозу представителя разработчика препарата, заведующего лабораторией в центре «Вектор» Ильназа Иматдинова, массовое производство вакцины от коронавируса в России начнется в конце 2020 — начале 2021 года. При этом мнение, что к этому времени человечество уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл, неверно, отметил он. По словам Иматдинова, существующие исследования эти выводы не подтверждают.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, вакцина, Кирилл Дмитриев
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