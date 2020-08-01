Глава РФПИ заявил об иммунитете к COVID у 100% получивших вакцину

Первая и вторая фазы испытаний вакцины от коронавируса показали, что иммунитет приобрели 100% добровольцев, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, российским препаратом уже заинтересовались более 20 стран

Фото: Минобороны / ТАСС

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают российские ученые, формирует иммунитет у 100% добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

«Мы поделимся всеми данными. Первая и вторая фазы [испытаний] показывают, что 100% испытуемых приобрели иммунитет после 21 дня. Он удваивается после второй попытки. 100% животных также выработали иммунитет», — сообщил Дмитриев.

По его словам, все данные о российской вакцине будут опубликованы в августе. Ею уже заинтересовались более 20 стран, а пять планируют участвовать в производстве в препарата, отметил Дмитриев.

На просьбу прокомментировать высказывания о том, что Россия идет слишком быстро, «срезая углы» при разработке вакцины, Дмитриев отметил, что «Россия всегда была среди лидеров в разработках вакцин». «У нас очень строгие процедуры одобрения», — заявил он.