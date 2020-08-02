Что произошло за выходные. Главные новости РБК

С 1 августа в России начался очередной этап смягчения ограничений, массовая вакцинация от коронавируса может начаться в октябре, в Белоруссии смягчили риторику после ареста «боевиков ЧВК Вагнера». Главные новости — в обзоре РБК

Россия возобновит полеты в Швейцарию

Россия и Швейцария договорились о возобновлении авиаперелетов между двумя странами с 15 августа. Раз в неделю самолеты будут летать между Москвой и Женевой.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом РБК заявили, что это решение принято после соответствующих переговоров. При этом в Роспотребнадзоре особо отметили, что возобновление международного авиасообщения отнюдь не означает, что риск заражения коронавирусной инфекцией исчез. Полететь в Швейцарию пока смогут только обладатели вида на жительство в этой стране.

Также с 1 августа возобновилось авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. На этот день между Турцией и Россией запланировали рейсы «Аэрофлот», «Победа» и турецкие перевозчики Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Со 2 августа между Россией и Британией летает British Airways.

Помимо этого с 1 августа открылась граница между Россией и Абхазией.

Названы сроки начала массовой вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться уже в октябре. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первыми вакцину получат особые группы населения, в которые войдут врачи и учителя. При этом глава ведомства отметил, что параллельно продолжится наблюдение за теми, кому сделают прививки.