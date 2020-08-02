Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 августа Общество, 20:21 Андрей Аршавин получил новую должность в «Зените» Спорт, 20:06 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 20:04 Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей Общество, 19:58 Гендиректор «Зенита» отреагировал на переход Кокорина в «Спартак» Спорт, 19:46 В Москве перекрыли часть проспекта Маршала Жукова после провала грунта Общество, 19:41 Нурмагомедов назвал тяжелой подготовку к бою с Гэтжи Спорт, 19:25 В парке Горького празднующие День ВДВ подрались с бойцами Росгвардии Общество, 19:18 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:51 Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1» Спорт, 18:51 В Берлине 45 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими Общество, 18:50 Как прошел День ВДВ в Москве. Фотогалерея Общество, 18:43  Два футболиста «Химок» перешли в «Торпедо» Спорт, 18:35 СК назвал число нераскрытых с 1990-х годов убийств в Петербурге Общество, 18:03
Общество ,  
0 

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

С 1 августа в России начался очередной этап смягчения ограничений, массовая вакцинация от коронавируса может начаться в октябре, в Белоруссии смягчили риторику после ареста «боевиков ЧВК Вагнера». Главные новости — в обзоре РБК

Россия возобновит полеты в Швейцарию

Россия и Швейцария договорились о возобновлении авиаперелетов между двумя странами с 15 августа. Раз в неделю самолеты будут летать между Москвой и Женевой.

  • В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом РБК заявили, что это решение принято после соответствующих переговоров. При этом в Роспотребнадзоре особо отметили, что возобновление международного авиасообщения отнюдь не означает, что риск заражения коронавирусной инфекцией исчез. Полететь в Швейцарию пока смогут только обладатели вида на жительство в этой стране.
  • Также с 1 августа возобновилось авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. На этот день между Турцией и Россией запланировали рейсы «Аэрофлот», «Победа» и турецкие перевозчики Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Со 2 августа между Россией и Британией летает British Airways.
  • Помимо этого с 1 августа открылась граница между Россией и Абхазией.

Названы сроки начала массовой вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться уже в октябре. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первыми вакцину получат особые группы населения, в которые войдут врачи и учителя. При этом глава ведомства отметил, что параллельно продолжится наблюдение за теми, кому сделают прививки.

  • По словам министра, сейчас идет подготовка документов для регистрации препарата, разработанного в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания этой вакцины завершены.
  • Ни одна из российских вакцин пока не получила регистрационного удостоверения. До сих пор вице-премьер Татьяна Голикова говорила лишь о двух наиболее перспективных вакцинах, созданных в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а также в государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.
  • Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что производство вакцины, разработанной организацией, может начаться в ноябре. В конце 2020-го — начале 2021 года может стартовать кампания по вакцинации людей из групп риска (медработников и врачей), после этого начнется массовая вакцинация.

В Белоруссии смягчили риторику после ареста «боевиков ЧВК»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа высказался более мягко, чем ранее, о двух наиболее острых вопросах в отношениях с Россией: задержании группы россиян, которых в Минске считают боевиками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и деле о мошенничестве в Белгазпромбанке, основная часть акций которого принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку.

  • В частности, Лукашенко призвал не применять к задержанным жесткие меры, поскольку они являются солдатами и выполняют приказ. По словам президента, «разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал».
  • В России заявляли, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые следовали в Стамбул через Минск транзитом. Лукашенко заявил, что «никакого Стамбула не было и быть не могло», а у задержанных были иные цели. «Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул», — сказал глава государства.
  • В тот же день Лукашенко попросил временного руководителя администрации Белгазпромбанка Надежду Ермакову «не губить» финансовую организацию и обеспечить в ней порядок, пока идет разбирательство. По его словам, Нацбанк Белоруссии готов поддержать Белгазпромбанк.

Александр Кокорин перешел в московский «Спартак»

Футболист Александр Кокорин заключил договор с клубом «Спартак» на три сезона с возможностью продления на один год. Кокорин перешел на правах свободного агента, его контракт с «Зенитом» был рассчитан до конца июля.

  • Интерес к спортсмену также проявляли «Зенит», «Локомотив», «Сочи», «Динамо» и «Рубин». СМИ сообщали, что Кокорин обозначил желаемую зарплату на уровне €3 млн в год.
  • Ранее Кокорин негативно высказывался о «Спартаке» и утверждал, что никогда не наденет его форму после того, как в девять лет после просмотра в клубе ему не предоставили форму, а также не помогли решить вопрос с жильем.
  • В мае 2019 года Кокорина приговорили к году и шести месяцам тюрьмы за драки в центре Москвы, а в сентябре он вышел по процедуре условно-досрочного освобождения. За это время истек его контракт с «Зенитом», после этого футболист перешел в «Сочи».
Авторы: Артем Филипенок, Мария Лисицына
Теги: главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter