Режиссер Александр Митта попал в больницу

Снявший «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда» режиссер Митта попал в больницу

30 июня телеграм-канал Shot писал, что 92-летнему режиссеру стало плохо дома в Москве. Его сын Евгений и помощник тогда опровергли информацию об ухудшении здоровья Митты

Александр Митт (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Александр Митта госпитализирован, сообщил РБК помощник режиссера Геннадий Иванов.

«Мы все, его команда и студенты, молимся за него», — сказал Иванов.

30 июня телеграм-канал Shot писал, что 92-летнему режиссеру стало плохо дома в Москве, он потерял сознание, ему вызвали скорую. От госпитализации Митта отказался, сообщал Shot. Его сын Евгений и помощник тогда опровергли информацию об ухудшении здоровья режиссера.

В ноябре 2023 года Митта был экстренно госпитализирован из-за пневмонии. Его состояние ухудшилось на фоне перенесенного инсульта, заявили тогда в киношколе режиссера. Его сын говорил, что состояние кинематографиста стабильное.

Александр Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебют в кино состоялся в 1961 году, когда он вместе с кинорежиссером Алексеем Салтыковым поставил фильм «Друг мой, Колька!». В 1982 году он снял фильм «Сказка странствий», музыку к которому написал композитор Альфред Шнитке, а также «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Точка, точка, запятая...» (1972), «Экипаж» (1979). За свои фильмы Митта неоднократно получал премии кинокритиков. Он был награжден кинопремией «Ника» за сценарий к сериалу «Граница. Таежный роман», а в 2008 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность.