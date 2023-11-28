Сын заявил о дезинформации о состоянии здоровья Александра Митты

Александр Митта (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Сын народного артиста России Александра Митты Евгений в разговоре с РБК назвал информацию об ухудшении состояния здоровья отца «дезинформацией».

«Какую-то пустили дезинформацию, что ему хуже. Не знаю, откуда это взялось. Все нормально. Наоборот, ему лучше постепенно», — сказал он и подчеркнул, что состояние кинорежиссера стабильное.

28 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что состояние 90-летнего Митты ухудшается и у него развилась застойная пневмония.

По данным Mash, режиссер находится в неврологическом отделении, где ему ставят капельницы с антибиотиками. Врачи наблюдают у народного артиста воспалительный процесс, который обычно развивается у больных с недостаточностью кровообращения, утверждал канал.

В начале ноября Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве.

«По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту России стало резко хуже, он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», — сообщили в его киношколе.