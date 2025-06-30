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Помощник Митты опроверг сообщения об ухудшении здоровья режиссера

Помощник Александра Митты опроверг информацию об ухудшении здоровья режиссера
Александр Митта
Александр Митта (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Сообщения о том, что народный артист России, режиссер Александр Митта накануне потерял сознание и ему потребовалась экстренная медицинская помощь, являются недостоверными, сообщил РБК его помощник Геннадий Иванов.

Также информацию о госпитализации Митты опроверг его сын Евгений. В беседе с ТАСС он назвал эти сообщения «бредом».

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Александр Митта

Информацию о недомогании 92-летнего режиссера распространил телеграм-канал SHOT. По его данным, накануне Митте стало плохо, к нему приехали две бригады скорой помощи, которые смогли стабилизировать состояние режиссера.

Ранее, в ноябре 2023 года, Митту госпитализировали из-за пневмонии. После этого телеграм-канал Mash опубликовал сообщение о том, что состояние режиссера ухудшается и у него развилась застойная форма заболевания. Его сын в разговоре с РБК назвал это «дезинформацией» и заявил, что режиссеру, наоборот, становится лучше.

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