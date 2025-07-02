Михаила Боярского выписали из больницы после неожиданной госпитализации
Народный артист РСФСР Михаил Боярский покинул Мариинскую больницу в Петербурге и находится сейчас дома.
«Выписался, восстанавливается под наблюдением врачей», — сообщила РБК пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова.
Она напомнила, что в конце июня народному артисту установили стент, чтобы расширить закупоренный сосуд. Из-за осложнений после операции его госпитализировали.
В театре Ленсовета подтвердили ТАСС, что Боярского действительно выписали. Из-за неожиданной госпитализации театр изменил актерский состав в спектакле, где должен был играть Боярский.
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