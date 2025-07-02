Михаила Боярского выписали из больницы после неожиданной госпитализации

Михаил Боярский (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Народный артист РСФСР Михаил Боярский покинул Мариинскую больницу в Петербурге и находится сейчас дома.

«Выписался, восстанавливается под наблюдением врачей», — сообщила РБК пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова.

Она напомнила, что в конце июня народному артисту установили стент, чтобы расширить закупоренный сосуд. Из-за осложнений после операции его госпитализировали.

В театре Ленсовета подтвердили ТАСС, что Боярского действительно выписали. Из-за неожиданной госпитализации театр изменил актерский состав в спектакле, где должен был играть Боярский.

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