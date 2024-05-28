 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Госдума облегчила поступление в вузы победителям Игр БРИКС и Игр дружбы

Госдума облегчила поступление в вузы победителям Игр БРИКС и Игр дружбы
Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов
Здание Госдумы
Здание Госдумы (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве победителей международных соревнований поступать в спортивные вузы без экзаменов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В частности, такими соревнованиями могут быть Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры БРИКС.

Отмечается, что закон призван поддержать молодых спортсменов.

В WADA обеспокоились здоровьем участников Игр дружбы в России
Спорт
Фото:Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Действующее законодательство дает льготы при поступлении в спортивные вузы победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта. Однако в условиях санкций в такой редакции норма фактически перестала работать, поясняли необходимость поправок авторы инициативы.

Игры БРИКС 2024 года пройдут в Казани с 11 по 24 июня, первые Игры дружбы состоятся в сентябре в Москве и Екатеринбурге, Игры будущего, мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию), состоятся в Казани в феврале—марте.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Теги
Госдума законы Игры будущего Игры дружбы БРИКС
Материалы по теме
В Татарстане захотели приравнять призовые за Игры дружбы к олимпийским
Спорт
Лавров назвал три задачи России в БРИКС
Политика
Российские спортсмены получат более ₽350 тыс. за победу на Играх БРИКС
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
В Минобороны обвинили Украину в применении нелетального химоружия Политика, 16:03
Politico узнала о страхе соратников Байдена, что «демократии конец» Политика, 15:58
Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ на фоне снижения индекса RGBI Инвестиции, 15:56
Госдума продлила помощь многодетным семьям в погашении ипотеки Экономика, 15:53
Первый Aurus с дипломатическими номерами достался послу Ливии в России Общество, 15:51
Правительство ответило депутатам, не пора ли блокировать YouTube Технологии и медиа, 15:50
Обломки сбитого шара повредили три дома в Балашихе Политика, 15:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В кабмине заявили, что сложно создать инфраструктуру для электросамокатов Общество, 15:43
ФНС временно отключала несколько банков от сервиса регистрации бизнеса Финансы, 15:41
Бывшего совладельца Промсвязьбанка признали банкротом Финансы, 15:39
Журналист RMC Sport сообщил, что Сафонов прилетел в Париж на медосмотр Спорт, 15:39
В ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала миграционный кризис Политика, 15:30
Выдачи по льготной ипотеке выросли на 15% перед завершением программы Недвижимость, 15:19
Эксперты поделились мнением, как защитить мир от киберугроз Отрасли, 15:18