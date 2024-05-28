Госдума облегчила поступление в вузы победителям Игр БРИКС и Игр дружбы

Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов

Здание Госдумы (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве победителей международных соревнований поступать в спортивные вузы без экзаменов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В частности, такими соревнованиями могут быть Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры БРИКС.

Отмечается, что закон призван поддержать молодых спортсменов.

Действующее законодательство дает льготы при поступлении в спортивные вузы победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта. Однако в условиях санкций в такой редакции норма фактически перестала работать, поясняли необходимость поправок авторы инициативы.

Игры БРИКС 2024 года пройдут в Казани с 11 по 24 июня, первые Игры дружбы состоятся в сентябре в Москве и Екатеринбурге, Игры будущего, мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию), состоятся в Казани в феврале—марте.