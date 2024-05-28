Госдума облегчила поступление в вузы победителям Игр БРИКС и Игр дружбы
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве победителей международных соревнований поступать в спортивные вузы без экзаменов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
В частности, такими соревнованиями могут быть Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры БРИКС.
Отмечается, что закон призван поддержать молодых спортсменов.
Действующее законодательство дает льготы при поступлении в спортивные вузы победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта. Однако в условиях санкций в такой редакции норма фактически перестала работать, поясняли необходимость поправок авторы инициативы.
Игры БРИКС 2024 года пройдут в Казани с 11 по 24 июня, первые Игры дружбы состоятся в сентябре в Москве и Екатеринбурге, Игры будущего, мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию), состоятся в Казани в феврале—марте.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах