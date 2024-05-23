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Технологии и медиа ,  
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Половина российских студентов-айтишников бросили учебу в вузе

Лишь 50% студентов IT-специальностей заканчивают учебу в вузе. При этом 40% из них благополучно трудоустраиваются и без высшего образования из-за дефицита айтишников
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Лишь половина студентов IT-специальностей в России заканчивают учебу в вузе. Такой вывод содержится в поступившем в РБК исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнёры». на основе мониторинга трудоустройства выпускников, подготовленного специально к конференции «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей 21-23 мая в Нижнем Новгороде.

При этом неоконченное образование не мешает им найти работу – из-за высокого спроса на айтишников 40% из тех, кто не закончил обучение, быстро ее находят. В целом уровень трудоустройства IT-выпускников выше, чем у обучающихся на других специальностях, и остается стабильно высоким в течение минимум пяти лет после окончания вуза. Согласно исследованию, 38% выпускников IT-специальностей уже работают на момент получения диплома.

В 2024 году более 83 тыс. абитуриентов были зачислены на программы в сфере IT, что на 84% превышает показатель 2016 года. Несмотря на это, компании продолжают испытывать дефицит кадров. Сейчас обучение по IT-специальностям предлагает более половины вузов России, 55% студентов обучаются на бюджетных местах, которых с 2016 по 2022 год стало на 68% больше.

Четверть российских выпускников заявили о желании стать айтишниками
Общество
Фото:Владимир Крайнов / ТАСС

Авторы исследования отмечают, что выпускники IT-специальностей являются лидерами по доходам, уступая лишь специалистам в области аэронавигации и космоса, а также математикам. Доходы выпускников IT-специальностей растут быстрее, чем у среднего выпускника.

Конкуренция за лучших выпускников между отраслями неодинакова. Так, 45-50% выпускников находят работу в банковской сфере, IT и связи, добыче и науке -- отраслях, где IT-специалисты получают самые высокие доходы. Далее по уровню зарплат стоят государственное управление, здравоохранение и другие отрасли, отстающие от лидеров цифровизации более чем в три раза.

Доля женщин, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета в области информационных технологий, колеблется от 20% (в области «Программной инженерии») до 38% (в области «Математики и компьютерных наук»). В последние годы доля женщин снижается, в среднем с 2021 года она составляла 27%. Этот тренд «Яков и Партнеры» связывают с существующим значительным разрывом в доходах между мужчинами и женщинами, который составляет 34% для выпускников магистратуры. Таким образом, женщины по окончании магистратуры получают доход, приблизительно равный доходу мужчин через год после окончания бакалавриата.

Шадаев оценил дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек
Экономика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В топ-5 вузов по уровню доходов выпускников по IT-специальностям вошли МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкт-Петербургский политех им. Петра Великого и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявлял, что к августу 2023 года дефицит разработчиков в сфере IT составлял около 500–700 тыс. человек. В начале апреля Минцифры со ссылкой на данные Росстата заявляло, что количество IT-специалистов в 2023 году увеличилось на 13% и достигло 857 тыс. человек.

Компании в секторе IT и Digital в 2024 году среднем увеличили оклады на 10%, что превышает показатели других отраслей, говорил в феврале технический директор направления Digital «Яков и партнеры» Федор Чемашкин. По его словам, рост конкуренции за IT-специалистов обусловлен быстрым развитием технологий и опасениями дефицита квалифицированного персонала на местном рынке труда в ближайшем будущем. В ответ на эти опасения государство и частный бизнес начали инвестировать в образование.

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Екатерина Шокурова
IT Яков и Партнеры айтишник Исследование
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