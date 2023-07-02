Шварценеггер заявил, что «Терминатор» стал реальностью

Шварценнегер, говоря об искусственном интеллекте, заявил, что "Терминатор", где киборг-убийца обладает собственным мышлением, уже стал реальностью.

Арнольд Шварценеггер (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Отраженное в «Терминаторе» режиссера Джеймса Кэмерона будущее искусственного интеллекта стало реальностью, заявил сыгравший в фильме главную роль Арнольд Шваренеггер на вечере в Лос-Анжелесе, передает People.

«Сегодня все боятся этого, того, к чему это приведет. <...> И в этом фильме, в «Терминаторе», мы говорим о том, что машины обретают собственное сознание и берут верх. <...> Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Так что это больше не фантазия и не что-то футуристическое», — сказал актер.

В «Терминаторе» 1984 года рассказывается о пришедшем из будущего киборге, цель которого — убить Сару Коннор, чей еще нерожденный сын в этом будущем может выиграть войну человечества с машинами. Шварценеггер сыграл робота-убийцу.

Искусственный интеллект сегодня активно используется в разных сферах жизни. Многие выражали беспокойство в связи с этим: опасность для человечества увидел один из пионеров нейросетей и технологий искусственного интеллекта Джеффри Хинтон.

Хинтон в частности говорил об угрозе того, что интернет будет наводнен фальшивыми фотографиями, видео и текстами, созданными ИИ, при этом обычный человек «больше не сможет знать, что является правдой». Он также обеспокоен тем, что технологии искусственного интеллекта со временем в корне изменят рынок труда. «Идея о том, что эти вещи действительно могут стать умнее людей, в это верили немногие», — сказал Хинтон. «Я думал, что до этого еще 30–50 лет, а то и больше. Очевидно, я больше так не думаю», — добавил он.

В конце марта 2023 года предприниматель Илон Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп, сооснователь Apple Стив Возняк и другие бизнесмены и представители IT-отрасли подписали открытое письмо с требованием приостановить разработки более мощных, чем GPT-4, нейросетей хотя бы на полгода. Они сочли, что пауза необходима для разработки протоколов безопасности в сфере искусственного интеллекта.

Власти ряда государств, включая Россию, планируют разработать правила для того, чтобы контролировать сферу искусственного интеллекта.