В Минцифры заявили о разработке закона об искусственном интеллекте

В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте, заявил «РИА Новости» замглавы Минцифры Александр Шойтов.

«Нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений — это обезличивание данных», — сказал Шойтов. Он пояснил, что в пилотных проектах, «наращивая технологии», нужно переходить к общему регулированию искусственного интеллекта, расширяя и масштабируя «правильные решения». Отметив, что закон, который это бы обеспечивал, нет, на уточняющий вопрос он ответил, что такой разрабатывается.

Также Шойтов заявил, что любая высокая технология несет с собой параллельный риск, поэтому при использовании искусственного интеллекта «нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью».

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК говорил, что единственный вызов, который на сегодняшний день стоит в сфере развития ИИ в России, связан с «железом». Речь идет о поставках специализированных чипов — интегральной схемы для конкретного применения (application-specific integrated circuit), а также ряде других инструментов, которые производят лишь несколько компаний в мире. «Мы сейчас совместно с правительством работаем над тем, как нам решить эту задачу — задачу «железа», которая, к сожалению, не так просто решается», — отметил Греф.

В апреле «Сбер» выпустил мультимодальную нейросеть GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, писать программный код, создавать картинки и тексты на основе описаний в рамках единого контекста.

20 мая лидеры стран G7 договорились разработать международные стандарты для искусственного интеллекта. «Такие области, как искусственный интеллект <...> должны обновиться в соответствии с нашими общими демократическими ценностями. К ним относятся справедливость, подотчетность, прозрачность, безопасность, защита от домогательств в Сети, от ненависти, а также уважение частной жизни и прав человека», — говорится в документе G7.