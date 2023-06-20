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Bild начнет сокращения для замены журналистов искусственным интеллектом

FAZ: издание Bild заменит сотни журналистов искусственным интеллектом
Медиаконцерн Axel Springer решил сократить сотни сотрудников и заменить их на искусственный интеллект. Работу могут потерять редакторы, корректоры, фоторедакторы, сотрудники печатного производства
Фото: Sascha Steinach / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Sascha Steinach / imago-images.de / Global Look Press

Немецкое издание Bild, входящее в медиаконцерн Axel Springer, планирует заменить ряд должностей искусственным интеллектом в рамках программы сокращения расходов на €100 млн евро, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на полученное несколькими сотрудниками Bild по электронное почте письмо. В частности, его получили главные редакторы Марион Хорн и Роберт Шнайдер, глава группы Bild Клаудиус Сенст и исполнительный директор Кристоф Эк-Шмидт.

«К сожалению, вам также придется расстаться с коллегами, у которых есть задачи, которые в цифровом мире заменяются ИИ и/или [автоматическими] процессами. <...> Функций редакционных директоров, сотрудники печатного производства, корректоров, секретарей и фоторедакторов, как сегодня, больше не будет», — говорится в письме.

Кроме того, число региональных изданий Bild сокращается с 18 до 12. С 1 января 2024 года для группы компаний Springer начнет действовать стратегия «только цифровая» и «сначала цифровая, а затем печатная» соответственно.

Глава Alex Springer Маттиас Депфнер объявил что журналистов издательского концерна может заменить искусственный интеллект еще зимой. Объясняя планы по сокращению сотрудников Bild и Die Welt в пользу ИИ, он говорил, что стремится увеличить доходы медиаконцерна и сделать его «чисто цифровой медиа-компанией».

Alex Springer — не первое СМИ, которое обращается к ИИ. Например, британские Daily Mirror и Daily Express также изучают возможность использования искусственного интеллекта. В марте этого года группа Reach, которой принадлежат издания, опубликовала несколько статей, созданных ИИ.

Однако, как рассказал исполнительный директор компании Джим Маллен, сокращения сотрудников в ближайшее время не планируется. «Мы выпустили наш первый контент с искусственным интеллектом за последние 10 дней, но им руководит редакция. Все это было создано с помощью искусственного интеллекта, но данные, очевидно, были собраны журналистом, и было ли это достаточно хорошо для публикации, решал редактор».

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В апреле РБК в партнерстве со «Сбером» выпустил экспериментальный номер газеты, в подготовке которого впервые принял участие искусственный интеллект (нейросети GigaChat и Kandinsky 2.1). Номер был посвящен инновационной экономике, искусственному интеллекту и его возможностям.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
искусственный интеллект журналисты Bild Axel Springer
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