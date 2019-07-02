Представитель Усса объяснила эмоциями его слова «качнуть права»

Как заявили в пресс-службе главы Красноярского края, «эмоции иногда брали верх» над губернатором и жителями. Так она прокомментировала видео, где Усс обращается к жительнице со словами: «Что вы хотите мне сказать — права качнуть?»

Видео: РБК

Глава управления пресс-службы губернатора Красноярского края Елена Уляшева заявила, что видео, где глава региона Александр Усс общается с жителями пострадавшего от паводка Канска, вырвано из контекста и «не отражает реального разговора». Об этом она написала в Facebook.

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди», — пояснила она. По словам Уляшевой, не важно, «кто кому как ответил». «Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения», — указала она.

РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Красноярского края.