В Госдуме предложили губернатору извиниться за слова о жителях Канска

Депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за слова в адрес жителей подтопленного Канска. Об этом сообщает «РИА Новости».

Одна из жительниц пострадавшего от наводнения города Канска обратилась к Уссу с вопросом, видел ли он дорогу в город и отметила, что если ее размоет, люди окажутся отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть», — ответил Усс и добавил, что, в случае если дорогу размоет, ее восстановят.

Комментируя слова губернатора, Ревенко отметил, что в Канске сложилась тяжелая ситуация. «Нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти, больше надеяться им не на кого», — отметил депутат.

Ревенко добавил, что, по его мнению, в этой ситуации Усс не имел права на подобную реакцию. «С людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу [Уссу] стоило бы извиниться», — сказал Ревенко.