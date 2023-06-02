Таксистам-физлицам запретили работать более 12 часов в сутки

Водители такси — физические лица с 1 сентября этого года не смогут работать более 12 часов в сутки, следует из постановления правительства. При этом рабочее время водителя такси может быть разделено на части по его решению

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Правительство России запретило таксистам — физическим лицам работать более 40 часов в неделю, следует из соответствующего постановления.

При пятидневном графике водители такси должны работать не более 8 часов в день. Если организовать такой график невозможно, допускается учет времени суммированием часов так, чтобы за месяц их количество не превышало нормы. При этом водитель должен находиться за рулем не более 10 часов в день, допускается продление этого срока на два часа для завершения заказа.

Рабочее время водителя такси может быть разделено на части по его решению.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года. При разделении рабочего времени перерыв между частями допускается не позднее чем через 5 часов после начала работы.

С предложением запретить таксистам работать больше 12 часов в день в начале мая выступил Минтранс. В министерстве предлагали, что как только длительность рабочего дня достигнет этой отметки, водители не будут получать новые заказы от агрегаторов.

Помимо этого, агрегаторы должны будут ограничивать поступление водителю новых заявок, если водитель не отдохнул. При этом такая пауза со стороны агрегатора сможет длиться не больше пяти часов. Кроме того, по новым правилам водитель не сможет получить новый заказ, пока не завершит предыдущий.



29 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий услуги такси. Теперь службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. При этом работать таксистом не сможет человек, у которого есть непогашенная судимость и более трех неоплаченных административных штрафов.