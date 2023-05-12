Власти раскрыли детали законопроекта о занятости курьеров и таксистов

Законопроект обяжет цифровые платформы вести рейтинг работников и предлагать им условия для социального страхования. Для занятых в документе могут прописать возможность объединяться в профсоюзы

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Законопроект, регулирующий платформенную занятость, обяжет цифровые платформы регистрироваться в специальном реестре и обеспечивать занятым возможности для добровольного социального страхования. Также в нем может быть предусмотрено создание профессионального объединения платформенно занятых. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев, который руководит группой по разработке законопроекта, на сессии «Цифровые платформы: где заканчивается Гражданский кодекс и начинается Трудовой кодекс» Петербургского международного юридического форума. РБК следил за трансляцией.

Под платформенной занятостью понимают оказание услуг и выполнение работ при помощи посредника — цифрового сервиса, который связывает клиента и исполнителя. Сюда относятся, к примеру, агрегаторы такси, службы курьерской доставки, а также часть компаний онлайн-торговли.

По оценкам замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксаны Синявской, которые она привела на форуме, порядка 1,7 млн человек в России называют выполнение заказов через цифровые платформы основной и единственной работой, еще примерно столько же используют платформенную занятость в качестве регулярных приработков. Еще для 12 млн человек платформенная занятость является эпизодической.

Закон о платформенной занятости станет законом-спутником к закону о занятости населения, который прошел первое чтение. Ранее Исаев говорил, что законопроект о платформенной занятости внесут в Госдуму до конца весенней сессии.

По словам депутата, в законопроекте предлагается предусмотреть:

создание обязательного реестра цифровых платформ, в котором каждая платформа должна будет зарегистрироваться;

обязанность платформы вести для клиентов рейтинг платформенно занятых;

требование по информированию занятых и клиентов;

определенные требования к порядку оплаты;

создание условий для добровольного социального страхования занятых;

учреждение порядка разрешения индивидуальных споров между онлайн-платформой и занятыми;

создание совета операторов цифровых платформ и, возможно, профсоюза платформенно занятых, причем для операторов участие в совете будет обязательным, а для занятых вступление в профобъединение — добровольным.

Говоря о необходимости принятия закона о платформенной занятости, Исаев отметил, что «в правовом вакууме споры между занятыми и платформами будут разрешаться нецивилизованным путем». Он также обратил внимание на то, что сейчас люди, выполняющие заказы через цифровые платформы, фактически не имеют социального страхования. «Они уплачивают налог для самозанятых, но это означает, что они остаются без пенсии, без больничного листа, без полноценной реализации права на отдых. Эти вещи должны быть разрешены», — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что нередко исполнители заказов работают с платформой не напрямую, а через посредника. Например, в случае с сервисом такси таким посредником выступает таксопарк. Пока место этому посреднику в законе не найдено, признал Исаев.

Летом 2020 года был создан профсоюз «Курьер», который организовывал забастовки курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» из-за невыплаты зарплат и недовольства системой штрафов. В апреле 2022 года главу профсоюза Кирилла Украинцева задержали по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. В феврале 2023 года суд приговорил его к году и четырем месяцам в колонии-поселении, но освободил, поскольку Украинцев уже отбыл этот срок в СИЗО.

Споры о природе трудовых отношений

Исаев рассказал, что профсоюзы настаивали на том, что платформенная занятость представляет собой вид трудовых отношений и может регулироваться поправками в Трудовой кодекс. Работодатели — то есть операторы цифровых платформ, напротив, настаивали на том, что речь идет о гражданско-правовых отношениях, которые регулируются Гражданским кодексом. «С моей точки зрения, мы имеем дело с совершенно новым типом занятости, который не может быть вполне описан ни как трудовые, ни как гражданско-правовые отношения», — заметил депутат. По его словам, решение выделить регулирование платформенной занятости в отдельный закон стало компромиссом в этом споре.

Исаев пояснил, что платформенная занятость содержит признаки как трудовых, так и гражданского-правовых отношений. Для трудовых отношений характерны, к примеру, такие признаки:

Платформы могут предъявлять обязательные требования к квалификации занятых (например, наличие водительских прав), устанавливать ограничения (количество рабочих часов для таксистов).

Платформа как работодатель может выступать в качестве налогового агента.

Платформа должна создать условия для добровольного социального страхования.

Платформа предоставляет средства труда.

Однако платформенная занятость не соответствует фундаментальному критерию трудовых отношений: они являются двусторонними (работодатель — сотрудник), а в случае с платформой складываются трехсторонние отношения (клиент — посредник в лице платформы — исполнитель).

Кроме того, права операторов платформы в отношении занятого гораздо меньше по сравнению с правами работодателя. Например, работодатель вправе направлять находящегося в простое работника на работу, не предусмотренную трудовым договором, а оператор платформы в случае отсутствия заказов так поступать не может, пояснил Исаев.

По словам Синявской, большинство людей переходят в платформенную занятость, потому что хотят уйти от жестких рамок трудовых отношений и реализовывать собственную предпринимательскую инициативу в менее рисковых, чем в традиционном бизнесе, условиях. «Они очень ценят ту свободу, которая тут существует. И отсюда очень много скепсиса у самих платформенных работников к попыткам как-то их зарегулировать и, например, предложить им социальные гарантии», — отметила социолог. Она пояснила, что люди боятся, что вслед за социальными гарантиями появятся какие-то жесткие требования по графику работы или уплате «непосильных» налогов.

Налог для самозанятых, который сейчас уплачивают работающие через платформы, очень удобен для них, заметила Синявская.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в законопроект о платформенной занятости могут включить обязательство для цифровых платформ выплачивать налоги за самозанятых, которые выполняют заказы через них.