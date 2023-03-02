Минтранс предложил способ запретить таксистам работать больше 12 часов

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Министерство транспорта России подготовило проект постановления, запрещающего таксистам работать больше 12 часов в день. После того как длительность рабочий день достигнет этой отметки, водители не будут получать новые заказы от агрегаторов. Это следует из постановления Минтранса, на которое обратили внимание «Известия».

«Период передачи заказа легкового такси перевозчику не может превышать 12 часов с момента получения службой заказа легкового такси информации о готовности к выполнению перевозчиком первого заказа легкового такси после применения ежедневного или еженедельного отдыха», — говорится в одном из пунктов документа.

Работать без отдыха таксист не сможет: не позже, чем через пять часов после начала смены, он должен будет сделать перерыв, иначе заказы перестанут приходить. Количество перерывов водитель будет определять сам. Агрегаторы должны будут ограничивать поступление водителю новых заявок, если водитель не отдохнул. При этом такая пауза со стороны агрегатора сможет длиться не больше пяти часов.

Кроме того, по новым правилам водитель не сможет получить новый заказ, пока не завершит предыдущий. Представитель «Ситимобила» Екатерина Зубенина сказала «Известиям», что принятие такой нормы приведет к «пользовательскому негативу из-за более длительного назначения автомобиля». В свою очередь водителей не устроит снижение плотности заказов, потому что более 82% из них предпочитают не делать между поездками больших перерывов, заметила Зубенина.

29 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий услуги такси. Теперь службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. При этом работать таксистом не сможет человек, у которого есть непогашенная судимость и более трех неоплаченных административных штрафов.