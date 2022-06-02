Ректор МГУ призвал оставить бакалавриат и магистратуру в отдельных сферах

Это необходимо сделать в интересах иностранных студентов, считает ректор. По его мнению, в стране стоит расширить число программ специалитета в особо значимых для общества и государства областях

Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

В России необходимо оставить двухуровневую систему образования, которая сочетает в себе бакалавриат и магистратуру, для некоторых сфер. Об этом заявил академик РАН, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на заседании расширенного совета Российского союза ректоров, передает «Интерфакс».

По его словам, сделать это необходимо с учетом подготовки иностранных специалистов. При этом в новой системе образования должно быть предусмотрено обучение по программам интегрированной магистратуры в наукоемких отраслях.

Интегрированная магистратура подразумевает подготовку специалистов, которые отучились по тому же направлению в бакалавриате в этом же вузе. Неинтегрированными считаются магистры, получившие степень бакалавра по другой специальности и/или в другом учебном заведении. Образовательные программы для интегрированной и неинтегрированной магистратуры, как правило, различаются.

Ректор предложил расширить распространение программ специалитета в высокотехнологичных отраслях и других сферах, особенно значимых как для общества, так и для государства.

Ранее Садовничий говорил, что Болонская система, которая подразумевает разделение на бакалавриат и магистратуру, снизила качество образования в России, так как была ей несвойственна.

Болонский процесс предусматривает создание единого европейского пространства высшего образования. Россия присоединилась к нему 19 сентября 2003 года. Первые программы по подготовке бакалавров стали появляться в России еще в 1990-х годах, но повсеместным такое разделение стало с 2011 года.

В конце мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что власти планируют отказаться от Болонской системы, так как «будущее за нашей собственной уникальной системой образования». Он призвал относиться к Болонской системе «как к прожитому этапу» и сообщил, что власти заложат в основу новой системы национальные интересы и максимальные возможности для студентов. При этом ведомство исключило возврат к советской системе образования. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев тогда отмечал, что решение о переходе на одноступенчатую систему будут принимать отдельно для каждой области, учитывая потребности иностранных студентов.

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Позднее Фальков заявил, что университетам могут дать выбор — оставить магистратуру и бакалавриат или отказаться от них в пользу специалитета. Сохранить двухступенчатую систему, по его словам, необходимо по следующим причинам:

Российские выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования».

Многие россияне получили степень бакалавра, однако без степени магистра они не смогут продвигаться дальше, поскольку к должностям есть квалификационные требования.

Это понятный формат образования для иностранных студентов, которые могут приезжать учиться в Россию, а затем возвращаться к себе, чтобы продолжить обучение.

Вместе с тем министр призвал «навести порядок» в магистратуре и запретить абитуриентам поступать на несмежные направления. Сейчас человек может поступить в магистратуру на любое направление, вне зависимости от того, какое образование он получил в бакалавриате, если успешно сдаст вступительные экзамены.