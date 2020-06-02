Власти назвали сроки освобождения экономики от ограничений из-за COVID-19
Без ограничений, введенных из-за коронавируса, российская экономика сможет заработать на третьем, заключительном, этапе общенационального плана восстановления. Его проект в редакции от 31 мая приводит Telegram-канал «Майский указ».
«Цель этапа: обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост. Экономика работает без ограничений», — гласит документ, опубликованный в Telegram-канале.
РБК ранее ознакомился с проектом общенационального плана по восстановлению экономики от 29 мая. В этой редакции говорилось, что на третьем этапе «происходит полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований». Подлинность этого документа РБК подтвердил федеральный чиновник, допустив, что в итоговой версии могут быть изменения.