Власти назвали сроки освобождения экономики от ограничений из-за COVID-19

Согласно плану по восстановлению экономики от 31 мая, без ограничений все предприятия начнут работу на последнем этапе (июль—декабрь 2021 года). Ранее говорилось о долгосрочных санитарно-эпидемиологических требованиях на нем

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Без ограничений, введенных из-за коронавируса, российская экономика сможет заработать на третьем, заключительном, этапе общенационального плана восстановления. Его проект в редакции от 31 мая приводит Telegram-канал «Майский указ».

«Цель этапа: обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост. Экономика работает без ограничений», — гласит документ, опубликованный в Telegram-канале.

РБК ранее ознакомился с проектом общенационального плана по восстановлению экономики от 29 мая. В этой редакции говорилось, что на третьем этапе «происходит полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований». Подлинность этого документа РБК подтвердил федеральный чиновник, допустив, что в итоговой версии могут быть изменения.