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Власти назвали сроки освобождения экономики от ограничений из-за COVID-19

Согласно плану по восстановлению экономики от 31 мая, без ограничений все предприятия начнут работу на последнем этапе (июль—декабрь 2021 года). Ранее говорилось о долгосрочных санитарно-эпидемиологических требованиях на нем
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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Без ограничений, введенных из-за коронавируса, российская экономика сможет заработать на третьем, заключительном, этапе общенационального плана восстановления. Его проект в редакции от 31 мая приводит Telegram-канал «Майский указ».

«Цель этапа: обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост. Экономика работает без ограничений», — гласит документ, опубликованный в Telegram-канале.

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РБК ранее ознакомился с проектом общенационального плана по восстановлению экономики от 29 мая. В этой редакции говорилось, что на третьем этапе «происходит полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований». Подлинность этого документа РБК подтвердил федеральный чиновник, допустив, что в итоговой версии могут быть изменения.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

И в той, и в другой редакциях текста цель этапа совпадает: на этой стадии нужно обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост. Власти ожидают, что к концу этапа Россия выйдет на устойчивый темп экономического развития в соответствии с целевыми значениями плана. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что он состоит из девяти разделов и содержит примерно 500 мероприятий.

Согласно плану уровень безработицы должен упасть ниже 5% (по официальным данным, сейчас работу потеряли 1,9 млн человек, 5,5% населения находятся в режиме неполной занятости). Рост ВВП должен составить не менее 2,5% в год к концу 2021-го. Президенту Владимиру Путину Мишустин представит план 2 июня.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Юлия Старостина
Теги: коронавирус, экономика, правительство России
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